Арестович пояснив, чому Вашингтон відсунув війну в Україні подалі

Колишній радник Офісу Президента та заборонений в Україні блогер Олексій Арестович проаналізував останні події на Близькому Сході, назвавши дії США та Ізраїлю частиною масштабної геополітичної гри проти Глобального Півдня та Китаю. За його словами, Вашингтон перейшов до активної фази демонстрації сили, ігноруючи попередні посередницькі ролі Москви та Пекіна.

Олексій Арестович

Арестович вважає, що атака на Іран — це прямий удар по економічних та стратегічних інтересах КНР.

"Трамп вибиває другу нафтову опору з-під конструкції, яку вибудовували країни Півдня, і насамперед — Китай", — зазначає він .

На його думку, Пекін тривалий час використовував своїх сателітів, як "хижаків на повідку", проте зараз Штати вирішили змінити правила гри, демонструючи, що міжнародне право не має значення без реальної воєнної потужності. Блогер підкреслює, що "Американо-ізраїльська кампанія щодо Ірану — продовження американського стратегічного контрнаступу проти Глобального Півдня".

Арестович переконаний, що США діють виключно з позиції сили, оскільки країни Півдня залишаються критично залежними від західних технологій та ринків.

"Події, які ми спостерігаємо, — лише частина підготовки в межах стратегічного контрнаступу адміністрації Білого дому. Можна сказати, що Захід ще не починав", — резюмує він.

При цьому блогер дає невтішний прогноз щодо пріоритетів американської політики. Він наголошує, що на тлі глобального протистояння з Китаєм та Іраном, українське питання втрачає свою першочерговість для США.

"На фоні великої гри для Вашингтона питання російсько-української війни, м'яко кажучи, далеко не на першому місці", — підсумував Арестович.

