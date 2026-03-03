logo_ukra

Подорожчання пального «зі старих запасів»: Бужанський дорікнув уряду за бездіяльність
commentss НОВИНИ Всі новини

Подорожчання пального «зі старих запасів»: Бужанський дорікнув уряду за бездіяльність

«Сміливий стартап»: Нардеп обурився здорожчанням бензину через події в Ірані

3 березня 2026, 16:39
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Народний депутат України Максим Бужанський звернув увагу на стрімке зростання цін на українських АЗС, яке постачальники аргументують загостренням ситуації навколо Ірану. Парламентар поставив під сумнів логіку такого ціноутворення та розкритикував реакцію (або її відсутність) з боку виконавчої влади.

Подорожчання пального «зі старих запасів»: Бужанський дорікнув уряду за бездіяльність

Ціни на заправках

За словами депутата, ситуація виглядає парадоксально: пальне, яке було закуплене ще до початку конфлікту за старими цінами, раптово "підтягнулося" у вартості до нових світових трендів.

"Цікаво спостерігати, як у зв'язку з (більше нема з чим) іранською війною, дорожчає пальне на заправках, куплене до війни, за старою ціною", — зазначив Бужанський у своєму дописі.

Особливе обурення у нардепа викликала позиція Кабінету Міністрів. Він вважає, що уряд мав би втрутитися у ситуацію, коли бізнес намагається отримати додатковий прибуток на фоні світової нестабільності, проте міністри, на думку Бужанського, займаються абстрактними справами.

"З якоїсь причини цей сміливий стартап, спрямований на отримання додаткових 5% прибутку, жодним чином не турбує Кабмін, зайнятий, мабуть, плануванням заходів на честь перемоги у Грюнвальдській битві 1410 року", — іронічно підсумував політик.

Наразі офіційних коментарів від представників уряду щодо динаміки цін на ринку нафтопродуктів у відповідь на ці закиди не надходило.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що адміністрація президента США офіційно окреслила стратегічні завдання військової операції, спрямованої проти іранського режиму. Речниця Білого дому Керолайн Левітт опублікувала вичерпний список цілей, серед яких — повний демонтаж ракетного потенціалу Ірану та недопущення створення ним ядерного арсеналу.



