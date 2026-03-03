Подорожание топлива «из старых запасов»: Бужанский упрекнул правительство за бездействие

Народный депутат Украины Максим Бужанский обратил внимание на стремительный рост цен на украинских АЗС, который поставщики аргументируют обострением ситуации вокруг Ирана. Парламентарий подверг сомнению логику такого ценообразования и раскритиковал реакцию (или ее отсутствие) со стороны исполнительной власти.

Цены на заправках

По словам депутата, ситуация выглядит парадоксально: топливо, закупленное еще до начала конфликта по старым ценам, внезапно "подтянулось" в стоимости к новым мировым трендам.

"Интересно наблюдать, как в связи с (больше не с чем) иранской войной, дорожает топливо на заправках, купленное до войны, по старой цене", — отметил Бужанский в своем сообщении.

Особое возмущение у нардепа вызвала позиция Кабинета Министров. Он считает, что правительство должно было бы вмешаться в ситуацию, когда бизнес пытается получить дополнительную прибыль на фоне мировой нестабильности, однако министры, по мнению Бужанского, занимаются абстрактными делами.

"По какой-то причине этот смелый стартап, направленный на получение дополнительных 5% прибыли, никоим образом не беспокоит Кабмин, занят, пожалуй, планированием мероприятий в честь победы в Грюнвальдской битве 1410 года", — подытожил политик.

Пока официальных комментариев от представителей правительства относительно динамики цен на рынке нефтепродуктов в ответ на эти упреки не поступало.

