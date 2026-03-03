logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.45

EUR/UAH

50.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Подорожание топлива «из старых запасов»: Бужанский упрекнул правительство за бездействие
commentss НОВОСТИ Все новости

Подорожание топлива «из старых запасов»: Бужанский упрекнул правительство за бездействие

«Смелый стартап»: Нардеп возмутился подорожанием бензина из-за событий в Иране

3 марта 2026, 16:39
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Народный депутат Украины Максим Бужанский обратил внимание на стремительный рост цен на украинских АЗС, который поставщики аргументируют обострением ситуации вокруг Ирана. Парламентарий подверг сомнению логику такого ценообразования и раскритиковал реакцию (или ее отсутствие) со стороны исполнительной власти.

Подорожание топлива «из старых запасов»: Бужанский упрекнул правительство за бездействие

Цены на заправках

По словам депутата, ситуация выглядит парадоксально: топливо, закупленное еще до начала конфликта по старым ценам, внезапно "подтянулось" в стоимости к новым мировым трендам.

"Интересно наблюдать, как в связи с (больше не с чем) иранской войной, дорожает топливо на заправках, купленное до войны, по старой цене", — отметил Бужанский в своем сообщении.

Особое возмущение у нардепа вызвала позиция Кабинета Министров. Он считает, что правительство должно было бы вмешаться в ситуацию, когда бизнес пытается получить дополнительную прибыль на фоне мировой нестабильности, однако министры, по мнению Бужанского, занимаются абстрактными делами.

"По какой-то причине этот смелый стартап, направленный на получение дополнительных 5% прибыли, никоим образом не беспокоит Кабмин, занят, пожалуй, планированием мероприятий в честь победы в Грюнвальдской битве 1410 года", — подытожил политик.

Пока официальных комментариев от представителей правительства относительно динамики цен на рынке нефтепродуктов в ответ на эти упреки не поступало.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что администрация президента США официально очертила стратегические задачи военной операции, направленной против иранского режима. Представительница Белого дома Кэролайн Левитт опубликовала исчерпывающий список целей, среди которых полный демонтаж ракетного потенциала Ирана и недопущение создания им ядерного арсенала.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости