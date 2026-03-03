Подорожание топлива «из старых запасов»: Бужанский упрекнул правительство за бездействие

Рубрики
Народный депутат Украины Максим Бужанский обратил внимание на стремительный рост цен на украинских АЗС, который поставщики аргументируют обострением ситуации вокруг Ирана. Парламентарий подверг сомнению логику такого ценообразования и раскритиковал реакцию (или ее отсутствие) со стороны исполнительной власти.
Цены на заправках
По словам депутата, ситуация выглядит парадоксально: топливо, закупленное еще до начала конфликта по старым ценам, внезапно "подтянулось" в стоимости к новым мировым трендам.
Особое возмущение у нардепа вызвала позиция Кабинета Министров. Он считает, что правительство должно было бы вмешаться в ситуацию, когда бизнес пытается получить дополнительную прибыль на фоне мировой нестабильности, однако министры, по мнению Бужанского, занимаются абстрактными делами.
Пока официальных комментариев от представителей правительства относительно динамики цен на рынке нефтепродуктов в ответ на эти упреки не поступало.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что администрация президента США официально очертила стратегические задачи военной операции, направленной против иранского режима. Представительница Белого дома Кэролайн Левитт опубликовала исчерпывающий список целей, среди которых полный демонтаж ракетного потенциала Ирана и недопущение создания им ядерного арсенала.