Арестович объяснил, почему Вашингтон отодвинул войну в Украине дальше

Бывший советник Офиса Президента и запрещенный в Украине блогер Алексей Арестович проанализировал последние события на Ближнем Востоке, назвав действия США и Израиля частью масштабной геополитической игры против Глобального Юга и Китая. По его словам, Вашингтон перешел в активную фазу демонстрации силы, игнорируя предыдущие посреднические роли Москвы и Пекина.

Арестович считает, что атака на Иран – это прямой удар по экономическим и стратегическим интересам КНР.

"Трамп выбивает вторую нефтяную опору из-под конструкции, которую выстраивали страны Юга, и прежде всего Китай", — отмечает он .

По его мнению, Пекин долгое время использовал своих сателлитов как "хищников на поводке", однако сейчас Штаты решили изменить правила игры, демонстрируя, что международное право не имеет значения без реальной военной мощи. Блогер подчеркивает, что "Американо-израильская кампания по Ирану — продолжение американского стратегического контрнаступления против Глобального Юга".

Арестович уверен, что США действуют исключительно с позиции силы, поскольку страны Юга остаются критически зависимыми от западных технологий и рынков.

"События, которые мы наблюдаем, лишь часть подготовки в рамках стратегического контрнаступления администрации Белого дома. Можно сказать, что Запад еще не начинал", – резюмирует он.

При этом блогер дает нелестный прогноз по приоритетам американской политики. Он отмечает, что на фоне глобального противостояния с Китаем и Ираном, украинский вопрос теряет свою первоочередность для США.

"На фоне большой игры для Вашингтона вопрос российско-украинской войны, мягко говоря, далеко не на первом месте", — подытожил Арестович.

