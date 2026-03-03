«Кровавая бойня» еще на полтора года: Арестович дал прогноз по завершению битвы за Донбасс

Бывший советник Офиса Президента и запрещенный в Украине блогер Алексей Арестович обнародовал свой взгляд на дальнейшее развитие событий на фронте. По его мнению, боевые действия окончательно сконцентрировались вокруг остатков территорий Донбасса, которые стали критически важными для обеих сторон конфликта.

Алексей Арестович

Аналитик считает, что для Кремля полное увлечение этого региона является вопросом политического выживания режима и оправдания агрессии перед собственным народом.

"Без взятия всей территории Донбасса Россия не сможет объяснить своим гражданам ни смысл начала войны, ни смысл ее завершения", — отмечает блогер.

В то же время, украинское руководство, по словам Арестовича, избрало стратегию бескомпромиссной обороны. Он подчеркивает, что "Украина в лице Зеленского приняла решение не выходить из Донецкой области, несмотря ни на что". Это приводит к тому, что характер войны становится предсказуемо жестоким: медленное продвижение РФ сопровождается уничтожением украинской инфраструктуры, на что ВСУ отвечают ударами по тылам противника.

Он убежден, что для решительного перелома ни одна из сторон пока не имеет достаточных ресурсов. Для изменения ситуации нужны кардинальные меры, например тотальная мобилизация или резкое увеличение количества дальнобойного оружия.

Есть большие сомнения в способности сторон их обеспечить. Поэтому эта кровавая бойня, вероятно, будет продолжаться около полутора лет", — прогнозирует Арестович.

Такой сценарий возможен при сохранении текущей финансовой поддержки от Европы и стабильных темпов пополнения армий обеих стран. На фоне этого изнурительного противостояния, по мнению автора сообщения, мировые лидеры в "высшей лиге" уже готовят новые глобальные расклады, которые могут изменить архитектуру безопасности быстрее, чем завершатся бои в окопах Донбасса.

