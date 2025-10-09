Ситуація на Новопавлівському напрямку фронтує складною. З одного боку, Сили Оборони призупинили просування окупантів безпосередньо на Новопавлівку та мали успіхи у середній частині ділянки, східніше Орестополя. З іншого боку, просідання на стику Запорізької, Донецької та Дніпровської областей продовжується. Про це заявив український військовий кореспондент Богдан Мирошников.

Критична ситуація на стику трьох областей: які прогнози

"В інтернеті гуляє новина, що ворог передислоковує частину резервів з південної ділянки покровського напрямку (Донеччина) на новопавлівський. Але справа в тому, що це більше виглядає як планова ротація та посилення саме покровського стада, а не новопавлівського. Бо під Покровськом ворог міцно отримав п*здюлін, і тепер заміщує побиті підрозділи більш свіжими", – зазначає військкор.

За його словами, атакувати безпосередньо Новопавлівку ворогу заважає доволі значна ширина фронту та річка Вовча.

"Але звісно, подивимося. У південній частині новопавлівського напрямку (стик трьох областей) ситуація доволі критична", – наголошує Мирошников.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що окупанти мають на меті захопити ще одне велике місто на Донеччині – Костянтинівку. Поки вони не можуть цього зробити, росіяни перетворюють місто у руїни, такі ж, як інші захоплені ворогом міста.

Військові наголошують, що три напрямки фронту – Торецький, Часівʼярський та Костянтинівський напрямок – усі ведуть до міста Костянтинівка. Про це наголосив військовий Сил оборони України з позивним "Алекс".