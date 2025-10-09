Рубрики
Недилько Ксения
Ситуація на Новопавлівському напрямку фронтує складною. З одного боку, Сили Оборони призупинили просування окупантів безпосередньо на Новопавлівку та мали успіхи у середній частині ділянки, східніше Орестополя. З іншого боку, просідання на стику Запорізької, Донецької та Дніпровської областей продовжується. Про це заявив український військовий кореспондент Богдан Мирошников.
Критична ситуація на стику трьох областей: які прогнози
"В інтернеті гуляє новина, що ворог передислоковує частину резервів з південної ділянки покровського напрямку (Донеччина) на новопавлівський.
Але справа в тому, що це більше виглядає як планова ротація та посилення саме покровського стада, а не новопавлівського.
Бо під Покровськом ворог міцно отримав п*здюлін, і тепер заміщує побиті підрозділи більш свіжими", – зазначає військкор.
За його словами, атакувати безпосередньо Новопавлівку ворогу заважає доволі значна ширина фронту та річка Вовча.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що окупанти мають на меті захопити ще одне велике місто на Донеччині – Костянтинівку. Поки вони не можуть цього зробити, росіяни перетворюють місто у руїни, такі ж, як інші захоплені ворогом міста.
Військові наголошують, що три напрямки фронту – Торецький, Часівʼярський та Костянтинівський напрямок – усі ведуть до міста Костянтинівка. Про це наголосив військовий Сил оборони України з позивним "Алекс".