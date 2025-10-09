logo

Война с Россией Критическая ситуация на стыке трех областей: какие прогнозы
Критическая ситуация на стыке трех областей: какие прогнозы

Россияне пытаются прорвать оборону на стыке трех областей

9 октября 2025, 12:26
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Ситуация в Новопавловском направлении фронта остается сложной. С одной стороны, Силы Обороны приостановили продвижение оккупантов непосредственно на Новопавловку и имели успехи в средней части участка, восточнее Орестополя. С другой стороны, проседание на стыке Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей продолжается. Об этом заявил украинский военный корреспондент Богдан Мирошников.

"В интернете гуляет новость, что враг передислоцирует часть резервов с южного участка покровского направления (Донецкая область) на новопавловское.

Но дело в том, что это больше смотрится как плановая ротация и усиление конкретно покровского стада, а не новопавловского.

Потому что под Покровском враг крепко получил п*здюлин, и теперь замещает избитые подразделения более свежими", – отмечает военкор.

По его словам, атаковать непосредственно Новопавловку врагу мешает довольно значительная ширина фронта и река Волчья.

"Но, конечно, посмотрим. В южной части новопавловского направления (стык трех областей) ситуация довольно критическая", – подчеркивает Мирошников.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты имеют целью захватить еще один большой город на Донетчине – Константиновку. Пока они не могут этого сделать, россияне превращают город в руины, такие же, как другие, захваченные врагом города.

Военные отмечают, что три направления фронта – Торецкое, Часовоярское и Константиновское направление – все ведут в город Константиновка. Об этом заявил военный Сил обороны Украины с позывным "Алекс".                                        



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
