Критична ситуація: чи можна буде жити на Троєщині та Дарниці наступної зими

Питання, чи зможуть мешканці київських масивів Троєщина та Дарниця нормально пережити наступну зиму, фактично вирішується вже зараз. Про це заявили колишній керівник Укренерго Володимир Кудрицький та журналіст Юрій Ніколов.

Ситуація з енергетикою в Києві

Кудрицький, виступаючи в подкасті Центр протидії корупції, наголосив, що час для підготовки до наступного опалювального сезону стрімко скорочується. За його словами, ще восени, коли західні партнери запитували, що можна зробити, аби поточна зима пройшла легше, відповідь була однозначною — фактично нічого. Нині ж Україна небезпечно наближається до аналогічної точки щодо зими 2026 року.

За оцінкою екскерівника "Укренерго", цикл виробництва, закупівлі, доставки та підключення енергетичного обладнання займає щонайменше місяць. Водночас до старту нового опалювального сезону залишилося лише вісім–дев’ять місяців, і кожне зволікання напряму зменшує шанси стабільно пройти зиму.

Кудрицький також застеріг, що внутрішні політичні конфлікти та перекладання відповідальності між центральною владою і міським керівництвом можуть призвести до втрати критично важливого часу. За його словами, навіть за умови максимально швидких рішень Україна зможе встигнути розгорнути лише частину нової розподіленої генерації.

Журналіст Юрій Ніколов, зі свого боку, підкреслив, що всі ці процеси мають цілком конкретні наслідки для мешканців столиці. За його словами, питання, чи буде можливо жити наступної зими на Троєщині та Дарниці з теплом і світлом, вирішується не наприкінці року, а саме зараз — у найближчі місяці.

