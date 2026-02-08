Критическая ситуация: можно ли будет жить на Троещине и Дарнице следующей зимой

Вопрос, смогут ли жители киевских массивов Троещина и Дарница нормально пережить следующую зиму, фактически решается уже сейчас. Об этом заявили бывший руководитель Укрэнерго Владимир Кудрицкий и журналист Юрий Николов .

Ситуация с энергетикой в Киеве

Кудрицкий, выступая в подкасте Центр противодействия коррупции , подчеркнул, что время для подготовки к следующему отопительному сезону стремительно сокращается. По его словам, еще осенью, когда западные партнеры спрашивали, что можно сделать, чтобы текущая зима прошла легче, ответ был однозначным — фактически ничего. Сейчас Украина опасно приближается к аналогичной точке относительно зимы 2026 года.

По оценке экскеровщика "Укрэнерго", цикл производства, закупки, доставки и подключения энергетического оборудования занимает минимум месяц. В то же время до старта нового отопительного сезона осталось всего восемь-девять месяцев, и каждое промедление напрямую уменьшает шансы стабильно пройти зиму.

Кудрицкий также предостерег, что внутренние политические конфликты и перевод ответственности между центральной властью и городским руководством могут привести к потере критически важного времени. По его словам, даже при максимально быстрых решениях Украина сможет успеть развернуть лишь часть новой распределенной генерации.

Журналист Юрий Николов, со своей стороны, подчеркнул, что все эти процессы имеют вполне конкретные последствия для жителей столицы. По его словам, вопрос, будет ли жить следующей зимой на Троещине и Дарнице с теплом и светом, решается не в конце года, а именно сейчас — в ближайшие месяцы.

