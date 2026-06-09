Крим зіткнувся з новою кризою: що вже неможливо купити у магазинах

В окупованому Росією Криму наростають проблеми із забезпеченням населення продуктами харчування. Жителі різних населених пунктів все частіше повідомляють про порожні полиці в магазинах, де складно знайти цукор, борошно, крупи, сіль та макаронні вироби. Ситуація вже викликала занепокоєння серед місцевого населення та спровокувала зростання панічних настроїв.

Крим. Фото: із відкритих джерел

За даними Центру протидії дезінформації, деякі торгові мережі почали запроваджувати обмеження на продаж окремих товарів в одні руки. Такі заходи зазвичай застосовуються в умовах дефіциту та свідчать про те, що постачальники побоюються подальшого погіршення ситуації.

Експерти пов'язують проблеми, що виникли, відразу з кількома факторами. Однією з причин називають різке зростання споживання на тлі збільшення чисельності російських військових та переселенців, яких Москва масово завозить на острів. Проте ключовим чинником залишаються складнощі з доставкою товарів.

Кримський міст, який Росія позиціонувала як головний символ інтеграції півострова, вже не здатний у повному обсязі забезпечувати вантажопотік. Морські маршрути залишаються вразливими через загрози безпеці, а сухопутні шляхи через окуповані території півдня України регулярно опиняються під ризиком через атаки українських безпілотників.

Незважаючи на труднощі, представники окупаційної адміністрації публічно уникають детальних коментарів і продовжують заявляти про відсутність серйозних проблем. Тим часом раніше російська влада вже була змушена визнати перебої з постачанням палива у південних регіонах РФ та Криму. Для вирішення ситуації навіть створили спеціальний галузевий штаб.

Поява продуктового дефіциту може стати ще одним сигналом того, що війна дедалі сильніше впливає не лише на фронт, а й на повсякденне життя мешканців окупованих територій.

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