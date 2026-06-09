Крым столкнулся с новым кризисом: что уже невозможно купить в магазинах

В оккупированном Россией Крыму нарастают проблемы с обеспечением населения продуктами питания. Жители различных населенных пунктов все чаще сообщают о пустых полках в магазинах, где становится сложно найти сахар, муку, крупы, соль и макаронные изделия. Ситуация уже вызвала обеспокоенность среди местного населения и спровоцировала рост панических настроений.

Крым. Фото: из открытых источников

По данным Центра противодействия дезинформации, некоторые торговые сети начали вводить ограничения на продажу отдельных товаров в одни руки. Такие меры обычно применяются в условиях дефицита и свидетельствуют о том, что поставщики опасаются дальнейшего ухудшения ситуации.

Эксперты связывают возникшие проблемы сразу с несколькими факторами. Одной из причин называют резкий рост потребления на фоне увеличения численности российских военных и переселенцев, которых Москва массово завозит на полуостров. Однако ключевым фактором остаются сложности с доставкой товаров.

Крымский мост, который Россия позиционировала как главный символ интеграции полуострова, уже не способен в полном объеме обеспечивать грузопоток. Морские маршруты остаются уязвимыми из-за угроз безопасности, а сухопутные пути через оккупированные территории юга Украины регулярно оказываются под риском из-за атак украинских беспилотников.

Несмотря на нарастающие трудности, представители оккупационной администрации публично избегают детальных комментариев и продолжают заявлять об отсутствии серьезных проблем. Между тем ранее российские власти уже были вынуждены признать перебои с поставками топлива в южных регионах РФ и Крыму. Для решения ситуации даже создали специальный отраслевой штаб.

Появление продуктового дефицита может стать еще одним сигналом того, что война все сильнее влияет не только на фронт, но и на повседневную жизнь жителей оккупированных территорий.

Читайте также на портале "Комментарии" — удар по топливному сердцу Крыма: в Генштабе рассказали, что удалось поджарить этой ночью.



