Крим у вогні та диму: що прицільно уразили безпілотники

У ніч на 13 жовтня у тимчасово окупованому місті Феодосія Криму пролунали сильні вибухи. Безпілотники атакували місцеву нафтобазу, внаслідок чого на об'єкті виникла масштабна пожежа, полум'я від якої було видно за кілька кілометрів. Як повідомляє портал "Коментарі", інформацію також підтвердив гауляйтер Криму Сергій Аксьонов.

Вибухи у Криму. Фото: із відкритих джерел

У ніч на неділю в районі міста Феодосія було чути звуки вибухів та роботу засобів протиповітряної оборони. Згодом стало відомо про ураження нафтобази.

Призначений Росією "голова" Криму підтвердив факт атаки, заявивши, що "ворожий БПЛА атакував нафтобазу у Феодосії", внаслідок чого виникло загоряння. Він також стверджує, що російська ППО нібито збила понад 20 безпілотників.

Водночас у соціальних мережах та місцевих Telegram-каналах місцеві жителі почали масово розповсюджувати відео, на яких зафіксовано потужну пожежу. На кадрах видно величезний стовп вогню та густий чорний дим, що піднімається над об'єктом. Очевидці повідомляли, що заграва від пожежі була видна з різних районів міста та його околиць.

Окрім інформації про потрапляння до нафтобази, деякі Telegram-канали також повідомили про можливу пожежу на одній із автозаправних станцій у цьому ж районі. Наразі деталі цього інциденту та ступінь пошкоджень інфраструктури уточнюються.

Місцеві жителі у пабліках зазначають, що в середу, 8 жовтня, о 01:40 розпочалася третя доба відтоді, як ЗСУ вдарили по нафтобазі, після чого там виникла пожежа.

"Отрутий дим від пожежі вітер розносить на десятки кілометрів, страждають місцеві жителі, а російська влада Криму досі інцидент замовчує — не було зроблено жодної заяви", — йдеться у повідомленні.



