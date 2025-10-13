Крым в огне и дыму: что прицельно поразили беспилотники

В ночь на 13 октября во временно оккупированном городе Феодосия, что в Крыму, прогремели сильные взрывы. Беспилотники атаковали местную нефтебазу, в результате чего на объекте возник масштабный пожар, пламя от которого было видно за несколько километров. Как передает портал "Комментарии", информацию также подтвердил гауляйтер Крыма Сергей Аксенов.

Взрывы в Крыму. Фото: из открытых источников

В ночь на воскресенье в районе города Феодосия были слышны звуки взрывов и работу средств противовоздушной обороны. Впоследствии стало известно о поражении нефтебазы.

Назначенный Россией "глава" Крыма подтвердил факт атаки, заявив, что "вражеский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии", в результате чего возникло возгорание. Он также утверждает, что российская ПВО якобы сбила более 20 беспилотников.

В то же время в социальных сетях и местных Telegram-каналах местные жители начали массово распространять видео, на которых зафиксирован мощный пожар. На кадрах видно огромный столб огня и густой черный дым, поднимающийся над объектом. Очевидцы сообщали, что зарево от пожара было видно из разных районов города и его окрестностей.

Кроме информации о попадании в нефтебазу, некоторые Telegram-каналы также сообщили о возможном пожаре на одной из автозаправочных станций в этом же районе. Сейчас детали этого инцидента и степень повреждений инфраструктуры уточняются.

Местные жители в пабликах отмечают, что в среду, 8 октября, в 01:40 начались третьи сутки с тех пор, как ВСУ ударили по нефтебазе, после чего там возник пожар.

"Ядовитый дым от пожара ветер разносит на десятки километров, страдают местные жители, а российские власти Крыма до сих пор инцидент замалчивают — не было сделано ни одного заявления", — говорится в сообщении.



