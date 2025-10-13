logo

BTC/USD

114930

ETH/USD

4142.17

USD/UAH

41.6

EUR/UAH

48.11

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Крым в огне и дыму: что прицельно поразили беспилотники
commentss НОВОСТИ Все новости

Крым в огне и дыму: что прицельно поразили беспилотники

В Феодосии вновь масштабный пожар на нефтебазе

13 октября 2025, 07:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ночь на 13 октября во временно оккупированном городе Феодосия, что в Крыму, прогремели сильные взрывы. Беспилотники атаковали местную нефтебазу, в результате чего на объекте возник масштабный пожар, пламя от которого было видно за несколько километров. Как передает портал "Комментарии", информацию также подтвердил гауляйтер Крыма Сергей Аксенов.

Крым в огне и дыму: что прицельно поразили беспилотники

Взрывы в Крыму. Фото: из открытых источников

В ночь на воскресенье в районе города Феодосия были слышны звуки взрывов и работу средств противовоздушной обороны. Впоследствии стало известно о поражении нефтебазы.

Назначенный Россией "глава" Крыма подтвердил факт атаки, заявив, что "вражеский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии", в результате чего возникло возгорание. Он также утверждает, что российская ПВО якобы сбила более 20 беспилотников.

В то же время в социальных сетях и местных Telegram-каналах местные жители начали массово распространять видео, на которых зафиксирован мощный пожар. На кадрах видно огромный столб огня и густой черный дым, поднимающийся над объектом. Очевидцы сообщали, что зарево от пожара было видно из разных районов города и его окрестностей.

Кроме информации о попадании в нефтебазу, некоторые Telegram-каналы также сообщили о возможном пожаре на одной из автозаправочных станций в этом же районе. Сейчас детали этого инцидента и степень повреждений инфраструктуры уточняются.

Читайте также на портале "Комментарии" — уже третьи сутки после атаки украинских дронов охвачен огнем Феодосийский нефтеналивной терминал.

Местные жители в пабликах отмечают, что в среду, 8 октября, в 01:40 начались третьи сутки с тех пор, как ВСУ ударили по нефтебазе, после чего там возник пожар. 

"Ядовитый дым от пожара ветер разносит на десятки километров, страдают местные жители, а российские власти Крыма до сих пор инцидент замалчивают — не было сделано ни одного заявления", — говорится в сообщении.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости