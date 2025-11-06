Крим у вогні: що сталося цієї ночі

Рубрики
Як повідомляє портал "Коментарі", у тимчасово окупованому Криму, у Сімферополі, близько 02.30 ночі почалася пожежа на нафтобазі. Імовірно, йдеться про "Кримнафтозбут" у районі селища Бітумне.
Вибухи у Криму. Фото: із відкритих джерел
Передплатники каналу припустили, що спалахнула нафтобаза "Кримнафтосбут".
Варто зазначити, що перед цим цей же Telegram-канал повідомляв про вибухи, які "було чути навіть на Південному березі Криму".
Повідомлялося також про чотири прильоти на Гвардійському, після чого піднявся дим.
Так, російські пропагандистські ресурси звернули увагу на активність американського літака-розвідника Boeing RC-135U Combat Sent поблизу узбережжя окупованого Криму. За їхніми даними, повітряне судно з позивним JAKE37 з'явилося у нейтральному повітряному просторі над Чорним морем, здійснюючи моніторинг дуже близько до Севастополя та Сочі.
