Крим у вогні: що сталося цієї ночі

Як повідомляє портал "Коментарі", у тимчасово окупованому Криму, у Сімферополі, близько 02.30 ночі почалася пожежа на нафтобазі. Імовірно, йдеться про "Кримнафтозбут" у районі селища Бітумне.

Вибухи у Криму. Фото: із відкритих джерел

"Горіти після початку близько 02.30. Про це повідомляли наші передплатники із Сімферопольського району. Перед цим пролітали дрони", — йдеться у повідомленні паблику "Кримський вітер".

Передплатники каналу припустили, що спалахнула нафтобаза "Кримнафтосбут".

Варто зазначити, що перед цим цей же Telegram-канал повідомляв про вибухи, які "було чути навіть на Південному березі Криму".

"Щось горить у Гвардійському та в районі ДРЕС у Сімферополі", — написали після другої ночі в паблику.

Повідомлялося також про чотири прильоти на Гвардійському, після чого піднявся дим.

