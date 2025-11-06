Крым в огне: что произошло этой ночью

Рубрики
Как передает портал "Комментарии", во временно оккупированном Крыму, в Симферополе, около 02.30 ночи начался пожар на нефтебазе. Предположительно, речь идет о "Крымнефтесбыт" в районе поселка Битумное.
Взрывы в Крыму. Фото: из открытых источников
Подписчики канала предположили, что загорелась нефтебаза "Крымнефтесбыт".
Стоит отметить, перед этим этот же Telegram-канал сообщал о взрывах, которые "было слышно даже на Южном берегу Крыма".
Сообщалось также о четырех прилетах в Гвардейском, после чего поднялся дым.
Читайте также на портале "Комментарии" — американский самолет-разведчик Boeing RC-135U заметили над Черным морем возле Севастополя, что вызвало беспокойство российских СМИ и военных. Об этом сообщает мониторинговый сайт ItaMilRadar.
Так, российские пропагандистские ресурсы обратили внимание на якобы активность американского самолета-разведчика Boeing RC-135U Combat Sent вблизи побережья оккупированного Крыма. По их данным, воздушное судно с позывным JAKE37 появилось в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем, осуществляя мониторинг совсем близко к Севастополю и Сочи.
Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 2 ноября украинские разведчики нанесли удар по объектам противовоздушной обороны России на временно оккупированном полуострове Крым.