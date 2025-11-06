Крым в огне: что произошло этой ночью

Как передает портал "Комментарии", во временно оккупированном Крыму, в Симферополе, около 02.30 ночи начался пожар на нефтебазе. Предположительно, речь идет о "Крымнефтесбыт" в районе поселка Битумное.

Взрывы в Крыму. Фото: из открытых источников

"Гореть после начало около 02.30. Об этом сообщали наши подписчики из Симферопольского района. Перед этим пролетали дроны", — говорится в сообщении паблика "Крымский ветер".

Подписчики канала предположили, что загорелась нефтебаза "Крымнефтесбыт".

Стоит отметить, перед этим этот же Telegram-канал сообщал о взрывах, которые "было слышно даже на Южном берегу Крыма".

"Что-то горит в Гвардейском и в районе ГРЭС в Симферополе", — написали после двух ночи в паблике.

Сообщалось также о четырех прилетах в Гвардейском, после чего поднялся дым.

Читайте также на портале "Комментарии" — американский самолет-разведчик Boeing RC-135U заметили над Черным морем возле Севастополя, что вызвало беспокойство российских СМИ и военных. Об этом сообщает мониторинговый сайт ItaMilRadar.

Так, российские пропагандистские ресурсы обратили внимание на якобы активность американского самолета-разведчика Boeing RC-135U Combat Sent вблизи побережья оккупированного Крыма. По их данным, воздушное судно с позывным JAKE37 появилось в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем, осуществляя мониторинг совсем близко к Севастополю и Сочи.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 2 ноября украинские разведчики нанесли удар по объектам противовоздушной обороны России на временно оккупированном полуострове Крым.



