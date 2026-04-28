Крим під тиском репресій – окупанти відкрили понад 1700 справ за «дискредитацію армії РФ»

У тимчасово окупованому Криму російська влада продовжує системну кампанію тиску на місцеве населення. З 2014 року окупанти відкрили вже понад півтори тисячі справ за так звану "дискредитацію армії РФ".

У Криму масово карають за «дискредитацію армії РФ» – вже понад 1700 справ

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.

Масштаби репресій зростають

Станом на 22 квітня 2026 року зафіксовано 1729 випадків складання адміністративних матеріалів за статтею 20.3.3 Кодексу про адміністративні правопорушення РФ.

Ця стаття передбачає покарання за публічні висловлювання або дії, які окупаційна влада трактує як "дискредитацію" російської армії.

У більшості випадків – 1607 – людям призначали штрафи або об’єднували справи з іншими провадженнями для винесення комплексних рішень. Ще у восьми випадках розгляд справ триває.

Хто стає мішенню переслідувань

Примітно, що під репресії потрапляють як чоловіки, так і жінки.

За офіційними даними, 53% усіх постанов стосуються жінок, тоді як 47% – чоловіків. Це свідчить про те, що окупаційна політика не має гендерних обмежень і спрямована на максимальне придушення будь-яких проявів інакодумства.

Фактично, будь-яка публічна позиція, яка не відповідає офіційній лінії Кремля, може стати підставою для покарання.

Втрати серед військових із Криму

Окрім репресій проти цивільного населення, зростають і втрати серед військових підрозділів, сформованих на території півострова.

За даними Представництва Президента України, загинули щонайменше 3047 російських військовослужбовців, які були дислоковані в Криму.

При цьому 1557 із них, імовірно, є громадянами України, яких було залучено до служби в російській армії після окупації.

Полонені та реальні масштаби проблеми

Також підтверджено, що щонайменше 125 військових із Криму потрапили в полон.

Більшість із них, за попередніми оцінками, також можуть бути громадянами України.

Ці цифри підкреслюють складність ситуації на окупованому півострові, де репресії проти цивільних поєднуються з примусовим залученням населення до військових дій.

Що це означає для Криму

Фактично Крим перетворюється на територію тотального контролю, де будь-яка незгода карається адміністративно або кримінально.

Системне використання статті про "дискредитацію армії" стало інструментом залякування та придушення свободи слова.

