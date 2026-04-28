Крым под давлением репрессий – оккупанты открыли более 1700 дел за «дискредитацию армии РФ»

Во временно оккупированном Крыму российские власти продолжают системную кампанию давления на местное население. С 2014 года оккупанты открыли уже более полутора тысяч дел за так называемую "дискредитацию армии РФ".

В Крыму массово наказывают за «дискредитацию армии РФ» – уже более 1700 дел

Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым.

Масштабы репрессий растут

По состоянию на 22 апреля 2026 г. зафиксировано 1729 случаев составления административных материалов по статье 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Эта статья предусматривает наказание за публичные высказывания или действия, которые оккупационные власти трактуют как дискредитацию российской армии.

В большинстве случаев – 1607 – людям назначали штрафы или объединяли дела с другими производствами для вынесения комплексных решений. Еще в восьми случаях рассмотрение дел продолжается.

Кто становится мишенью преследований

Примечательно, что под репрессии попадают мужчины и женщины.

По официальным данным, 53% всех постановлений касаются женщин, в то время как 47% – мужчин. Это свидетельствует о том, что оккупационная политика не имеет гендерных ограничений и направлена на максимальное подавление каких-либо проявлений инакомыслия.

Фактически любая публичная позиция, не соответствующая официальной линии Кремля, может стать основанием для наказания.

Потери среди военных из Крыма

Кроме репрессий против гражданского населения растут и потери среди военных подразделений, сформированных на территории полуострова.

По данным Представительства Президента Украины, погибли по меньшей мере 3047 российских военнослужащих, дислоцированных в Крыму.

При этом 1557 из них, вероятно, граждане Украины, которые были привлечены к службе в российской армии после оккупации.

Пленные и реальные масштабы проблемы

Также подтверждено, что, по меньшей мере, 125 военных из Крыма попали в плен.

Большинство из них, по предварительным оценкам, также могут быть гражданами Украины.

Эти цифры подчеркивают сложность ситуации на оккупированном полуострове, где репрессии против гражданских совмещаются с принудительным вовлечением населения в военные действия.

Что это значит для Крыма

Фактически Крым превращается в территорию тотального контроля, где любое несогласие карается административно или уголовно.

Системное использование статьи о "дискредитации армии" стало инструментом запугивания и подавления свободы слова.

