Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Груз 200": нові дані про втрати РФ серед кримчан здивували
“Груз 200”: нові дані про втрати РФ серед кримчан здивували

Журналісти верифікували тисячі випадків загибелі російських військових із окупованого Криму

27 квітня 2026, 23:42
Ткачова Марія

Журналісти проєкту Крим.Реалії верифікували близько двох тисяч некрологів російських військових, які походили з тимчасово окупованого Криму.

“Груз 200”: нові дані про втрати РФ серед кримчан здивували

Втрати армії рф на війні проти України

Дослідження проводилося в межах ініціативи Радіо Свобода "Груз 200", що аналізує втрати російської армії.

За результатами аналізу, серед загиблих дедалі менше добровольців, натомість зростає частка ув’язнених, залучених до війни.

Також фіксується зміна географії служби: кримчани частіше воюють у складі підрозділів, які не дислокуються на півострові.

Зазначається, що останніми роками більшість повідомлень про загибель надходить із території Донецької області України, де тривають активні бойові дії.

Журналісти наголошують, що наведені цифри можуть бути неповними, оскільки частина втрат не підлягає відкритому обліку.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на Добропільському напрямку в районі Родинського тривають інтенсивні бойові дії. Російські війська здійснюють постійні спроби інфільтрації у населений пункт.
Про це повідомив військовий Сил оборони з позивним “Алекс”. За його словами, противник активно просочується в місто малими групами, однак зазнає значних втрат під час цих спроб. Водночас російські сили посилюють наступальні дії з інших напрямків. Зокрема, вони намагаються просунутися в бік Шевченко зі сторони населеного пункту Гришине. Метою таких дій, за словами військового, є перерізання логістичних маршрутів Сил оборони України та спроба вийти в тил українських підрозділів, які утримують позиції в Родинському. Ситуація на ділянці залишається напруженою, бойові дії тривають.



Джерело: https://www.radiosvoboda.org/a/news-2-tysjachi-krymchan-zahynuly-na-vijni-gruz-200/33743663.html
