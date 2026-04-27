"Груз 200": новые данные о потерях РФ среди крымчан удивили

Реалии верифицировали около двух тысяч некрологов российских военных, происходивших из временно оккупированного Крыма.

Потери армии РФ на войне против Украины

Исследование проводилось в рамках инициативы Радио Свобода "Груз 200", анализирующей потери русской армии.

По результатам анализа, среди погибших все меньше добровольцев, растет доля заключенных, привлеченных к войне.

Также фиксируется смена географии службы: крымчане чаще воюют в составе подразделений, которые не дислоцируются на полуострове.

В последние годы большинство сообщений о гибели поступает с территории Донецкой области Украины, где продолжаются активные боевые действия.

Журналисты отмечают, что указанные цифры могут быть неполными, поскольку часть потерь не подлежит открытому учету.



