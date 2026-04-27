Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Война с Россией "Груз 200": новые данные о потерях РФ среди крымчан удивили
"Груз 200": новые данные о потерях РФ среди крымчан удивили

Журналисты верифицировали тысячи случаев гибели российских военных из оккупированного Крыма

27 апреля 2026, 23:42
Ткачова Марія

Реалии верифицировали около двух тысяч некрологов российских военных, происходивших из временно оккупированного Крыма.

"Груз 200": новые данные о потерях РФ среди крымчан удивили

Потери армии РФ на войне против Украины

Исследование проводилось в рамках инициативы Радио Свобода "Груз 200", анализирующей потери русской армии.

По результатам анализа, среди погибших все меньше добровольцев, растет доля заключенных, привлеченных к войне.

Также фиксируется смена географии службы: крымчане чаще воюют в составе подразделений, которые не дислоцируются на полуострове.

В последние годы большинство сообщений о гибели поступает с территории Донецкой области Украины, где продолжаются активные боевые действия.

Журналисты отмечают, что указанные цифры могут быть неполными, поскольку часть потерь не подлежит открытому учету.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на Добропольском направлении в районе Родинского продолжаются интенсивные боевые действия. Российские войска предпринимают постоянные попытки инфильтрации в населенный пункт.
Об этом сообщил военный Сил обороны с позывным "Алексом". По его словам, противник активно проникает в город малыми группами, однако несет значительные потери во время этих попыток. В то же время, российские силы усиливают наступательные действия по другим направлениям. В частности, они пытаются продвинуться в сторону Шевченко со стороны населенного пункта Гришино. Целью таких действий, по словам военного, является перерезание логистических маршрутов Сил обороны Украины и попытка выйти в тыл украинских подразделений, удерживающих позиции в Родинском. Ситуация на участке остается напряженной, боевые действия продолжаются.



Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-2-tysjachi-krymchan-zahynuly-na-vijni-gruz-200/33743663.html
