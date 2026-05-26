logo_ukra

BTC/USD

77132

ETH/USD

2119.54

USD/UAH

44.24

EUR/UAH

51.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Крилата відсіч: український лелека втік від російського безпілотника та підказав ідею інженерам
commentss НОВИНИ Всі новини

Крилата відсіч: український лелека втік від російського безпілотника та підказав ідею інженерам

Пташиний ас: як український лелека перехитрив ворожий дрон та допоміг військовим розробникам

26 травня 2026, 12:57
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Російські окупанти ледь не поцілили бойовим безпілотником у лелеку, проте український птах продемонстрував дивовижні навички маневрування та успішно уникнув зіткнення з небезпекою. Цей випадок привернув увагу фахівців з радіоелектроніки та безпілотних систем.

Крилата відсіч: український лелека втік від російського безпілотника та підказав ідею інженерам

Скриншот з відео

"Український лелека допомагає розробникам БПЛА", — наголошує військовий експерт Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За словами фахівця, унікальна природна реакція та траєкторія польоту птаха під час небезпеки стали чудовим матеріалом для аналізу. Тепер цей досвід планують використати для вдосконалення алгоритмів захисту техніки від ворожих атак.

Крилатий символ України зміг миттєво зорієнтуватися та вдало відвернув від загрози, продемонструвавши ефективність природних інстинктів, які тепер надихають інженерів на створення автоматизованих оборонних систем, зокрема для захисту вітчизняних дронів від таранних ударів.

"Він допомагає створювати системи ухилення від FPV", — резюмує у своєму дописі "Флеш".

                                                                                                                                                                                  

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українські профільні фахівці розпочали детальне вивчення локації, де в ніч на 24 травня впали касетні блоки російської балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" у Білій Церкві. Чергове бойове застосування цієї зброї дозволило остаточно спростувати розпіарені Кремлем міфи. Самі росіяни, спостерігаючи вже третій пуск БРСД без жодних стратегічних результатів, почали відверто висміювати заяви про унікальність комплексу.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини