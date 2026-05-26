Крилата відсіч: український лелека втік від російського безпілотника та підказав ідею інженерам

Російські окупанти ледь не поцілили бойовим безпілотником у лелеку, проте український птах продемонстрував дивовижні навички маневрування та успішно уникнув зіткнення з небезпекою. Цей випадок привернув увагу фахівців з радіоелектроніки та безпілотних систем.

Скриншот з відео

"Український лелека допомагає розробникам БПЛА", — наголошує військовий експерт Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За словами фахівця, унікальна природна реакція та траєкторія польоту птаха під час небезпеки стали чудовим матеріалом для аналізу. Тепер цей досвід планують використати для вдосконалення алгоритмів захисту техніки від ворожих атак.

Крилатий символ України зміг миттєво зорієнтуватися та вдало відвернув від загрози, продемонструвавши ефективність природних інстинктів, які тепер надихають інженерів на створення автоматизованих оборонних систем, зокрема для захисту вітчизняних дронів від таранних ударів.

"Він допомагає створювати системи ухилення від FPV", — резюмує у своєму дописі "Флеш".

