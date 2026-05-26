Российские оккупанты едва не попали боевым беспилотником в аиста, однако украинская птица продемонстрировала удивительные навыки маневрирования и успешно избежала столкновения с опасностью. Этот случай привлек внимание специалистов по радиоэлектронике и беспилотным системам.

Скриншот из видео

"Украинский аист помогает разработчикам БПЛА", — отмечает военный эксперт Сергей "Флэш" Бескрестнов.

По словам специалиста, уникальная природная реакция и траектория полета птицы во время опасности стали отличным материалом для анализа. Теперь этот опыт планируется использовать для усовершенствования алгоритмов защиты техники от вражеских атак.

Крылатый символ Украины смог мгновенно сориентироваться и удачно отвернул от угрозы, продемонстрировав эффективность природных инстинктов, теперь вдохновивших инженеров на создание автоматизированных оборонных систем, в частности для защиты отечественных дронов от таранных ударов.

"Он помогает создавать системы уклонения от FPV", — резюмирует в своем сообщении "Флэш".

Очередное боевое применение этого оружия позволило окончательно опровергнуть распиаренные Кремлем мифы. Сами россияне, наблюдая уже третий пуск БРСД без стратегических результатов, начали откровенно высмеивать заявления об уникальности комплекса.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинские профильные специалисты приступили к детальному изучению локации, где в ночь на 24 мая упали кассетные блоки российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник" в Белой Церкви.