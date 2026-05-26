Крылатый отпор: украинский аист увернулся от российского беспилотника и подсказал идею инженерам

Недилько Ксения
Российские оккупанты едва не попали боевым беспилотником в аиста, однако украинская птица продемонстрировала удивительные навыки маневрирования и успешно избежала столкновения с опасностью. Этот случай привлек внимание специалистов по радиоэлектронике и беспилотным системам.
Скриншот из видео
По словам специалиста, уникальная природная реакция и траектория полета птицы во время опасности стали отличным материалом для анализа. Теперь этот опыт планируется использовать для усовершенствования алгоритмов защиты техники от вражеских атак.
Крылатый символ Украины смог мгновенно сориентироваться и удачно отвернул от угрозы, продемонстрировав эффективность природных инстинктов, теперь вдохновивших инженеров на создание автоматизированных оборонных систем, в частности для защиты отечественных дронов от таранных ударов.
