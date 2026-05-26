Война с Россией
Крылатый отпор: украинский аист увернулся от российского беспилотника и подсказал идею инженерам

Птичий ас: как украинский аист перехитрил вражеский дрон и помог военным разработчикам

26 мая 2026, 12:57
Недилько Ксения

Российские оккупанты едва не попали боевым беспилотником в аиста, однако украинская птица продемонстрировала удивительные навыки маневрирования и успешно избежала столкновения с опасностью. Этот случай привлек внимание специалистов по радиоэлектронике и беспилотным системам.

"Украинский аист помогает разработчикам БПЛА", — отмечает военный эксперт Сергей "Флэш" Бескрестнов.

По словам специалиста, уникальная природная реакция и траектория полета птицы во время опасности стали отличным материалом для анализа. Теперь этот опыт планируется использовать для усовершенствования алгоритмов защиты техники от вражеских атак.

Крылатый символ Украины смог мгновенно сориентироваться и удачно отвернул от угрозы, продемонстрировав эффективность природных инстинктов, теперь вдохновивших инженеров на создание автоматизированных оборонных систем, в частности для защиты отечественных дронов от таранных ударов.

"Он помогает создавать системы уклонения от FPV", — резюмирует в своем сообщении "Флэш".

                                                                                                                                                                                  

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинские профильные специалисты приступили к детальному изучению локации, где в ночь на 24 мая упали кассетные блоки российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник" в Белой Церкви. Очередное боевое применение этого оружия позволило окончательно опровергнуть распиаренные Кремлем мифы. Сами россияне, наблюдая уже третий пуск БРСД без стратегических результатов, начали откровенно высмеивать заявления об уникальности комплекса.



