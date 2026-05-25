Міф про «аналоговнєт» зруйновано: аналітики оцінили реальну потужність ударів російського «Орєшніка»

Українські профільні фахівці розпочали детальне вивчення локації, де в ніч на 24 травня впали касетні блоки російської балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" у Білій Церкві. Чергове бойове застосування цієї зброї дозволило остаточно спростувати розпіарені Кремлем міфи. Самі росіяни, спостерігаючи вже третій пуск БРСД без жодних стратегічних результатів, почали відверто висміювати заяви про унікальність комплексу.

Для виправдання провалу пропаганда ворога запустила тезу про наявність особливих вольфрамових кінетичних елементів надвисокого пробиття, які нібито знищують "секретні бункери" глибоко під землею, через що на поверхні руйнувань майже не видно. Проте журналісти видання Defense Express, спираючись на власні поінформовані джерела, з'ясували реальні габарити заглиблень, які блоки залишили у звичайній землі.

"Їх середні розміри орієнтовно: до 3 метрів у діаметрі та до 2 метрів глибиною", — зазначають у матеріалі розслідувачі, описуючи утворені вирви.

З'ясувати точну структуру уражаючих елементів наразі неможливо, адже через колосальну кінетичну енергію блоки розлетілися на дрібні фрагменти та частково випарувалися. Як наслідок, експерти поки не можуть чітко відповісти, чи застосував ворог металеві "стержні", чи звичайні вагові макети бойових частин.

"Загалом розмір та глибина вирв, а також наслідки ураження гаражів, відповідають тому, що було досліджено у Дніпрі та Львові", — наголошують автори публікації, додаючи, що про жодну інноваційну бойову частину не йдеться.

Попередні підрахунки вказують на те, що енергія зіткнення одного блоку з поверхнею перебуває в межах 220–400 МДж. Умовне порівняння, зважаючи на різну природу механічного удару та хімічної детонації, прирівнює це до підриву від 52 до 95 кілограмів тротилу. При цьому під час кінетичного прильоту майже повністю відсутні уламки, які утворюються при фугасному вибуху.

Загалом за руйнівною силою весь залп із 36 суббоєприпасів "Орєшніка" можна зіставити з нальотом 36 дронів-камікадзе типу "Шахед" із посиленим зарядом, хоча характер пошкоджень відрізняється через брак фугасного ефекту в ракети. Водночас військово-економічне порівняння виглядає для Москви катастрофічно.

"За рік у РФ планують зібрати у 2026 році від п'яти БРСД "Орешник" у темпі одна ракета за 2-2,5 місяці", — підсумовує видання. Натомість аналогічну за кінетичною потужністю кількість із 36 безпілотників російські заводи здатні випустити всього за 8 годин .

