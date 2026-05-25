Миф об «аналоговнет» разрушен: аналитики оценили реальную мощность ударов российского «Орешника»

Украинские профильные специалисты приступили к детальному изучению локации, где в ночь на 24 мая упали кассетные блоки российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник" в Белой Церкви. Очередное боевое применение этого оружия позволило окончательно опровергнуть распиаренные Кремлем мифы. Сами россияне, наблюдая уже третий пуск БРСД без стратегических результатов, начали откровенно высмеивать заявления об уникальности комплекса.

Для оправдания провала пропаганда врага запустила тезис о наличии особых вольфрамовых кинетических элементов сверхвысокого пробития, якобы уничтожающих "секретные бункеры" глубоко под землей, из-за чего на поверхности разрушений почти не видно. Однако журналисты издания Defense Express , опираясь на собственные информированные источники, выяснили реальные габариты углублений, оставленных блоками в обычной земле.

"Их средние размеры ориентировочно: до 3 метров в диаметре и до 2 метров глубиной", — отмечают в материале расследователи, описывая образовавшиеся воронки.

Выяснить точную структуру поражающих элементов пока невозможно, ведь из-за колоссальной кинетической энергии блоки разлетелись на мелкие фрагменты и частично испарились. Как следствие, эксперты пока не могут четко ответить, применил ли враг металлические стержни или обычные весовые макеты боевых частей.

"В целом размер и глубина воронок, а также последствия поражения гаражей, отвечают тому, что было исследовано в Днепре и Львове", — отмечают авторы публикации, добавляя, что ни о какой инновационной боевой части речь не идет.

Предварительные подсчеты указывают, что энергия столкновения одного блока с поверхностью находится в пределах 220–400 МДж. Условное сравнение ввиду различной природы механического удара и химической детонации приравнивает это к подрыву от 52 до 95 килограммов тротила. При этом при кинетическом прилете почти полностью отсутствуют обломки, образующиеся при фугасном взрыве.

В общей сложности по разрушительной силе весь залп из 36 суббоеприпасов "Орешника" можно сопоставить с налетом 36 дронов-камикадзе типа "Шахед" с усиленным зарядом, хотя характер повреждений отличается из-за нехватки фугасного эффекта у ракеты. В то же время, военно-экономическое сравнение выглядит для Москвы катастрофически.

"За год в РФ планируют собрать в 2026 году от пяти БРСД "Орешник" в темпе одна ракета за 2-2,5 месяца", — заключает издание. В то же время аналогичное по кинетической мощности количество из 36 беспилотников российские заводы способны выпустить всего за 8 часов .

