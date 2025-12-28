logo_ukra

Кричущі заяви Лаврова: що каже про мирні перемовини
НОВИНИ

Кричущі заяви Лаврова: що каже про мирні перемовини

Глава МЗС РФ Сергій Лавров у підсумковому інтерв’ю ТАСС озвучив набір традиційних кремлівських наративів — від звинувачень України до заяв про «ініціативу» російської армії та готовність говорити зі США

28 грудня 2025, 01:51
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у підсумковому інтерв’ю російському агентству ТАСС заявив, що Україна нібито не готова до "конструктивних переговорів". За його словами, "режим Зеленського" не демонструє бажання домовлятися, що Кремль традиційно використовує як виправдання для продовження війни.

Кричущі заяви Лаврова: що каже про мирні перемовини

Лавров про мирні перемовини

Паралельно Лавров повторив ще один ключовий меседж російської пропаганди — про те, що армія РФ нібито "міцно володіє стратегічною ініціативою" на фронті. Конкретних підтверджень цих слів він не навів, обмежившись загальними формулюваннями про "успіхи" та "просування".

Окремий блок заяв був присвячений Європі. За версією Лаврова, саме європейські країни стали "головною перешкодою до миру", оскільки, мовляв, не приховують планів підготовки до війни з Росією. Таким чином Москва знову намагається перекласти відповідальність за продовження бойових дій на західних партнерів України.

Водночас Лавров підкреслив, що Росія нібито залишається відкритою до подальшої роботи зі Сполученими Штатами щодо можливих домовленостей по Україні. Ці заяви прозвучали на тлі активних дипломатичних контактів та обговорень різних сценаріїв припинення війни, однак без жодних сигналів про готовність РФ змінювати свої ультимативні вимоги.

Загалом інтерв’ю стало черговим прикладом того, як Кремль поєднує риторику про "мир" із твердженнями про військову перевагу та звинуваченнями Заходу й України у небажанні завершувати війну.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Старший лейтенант Сил оборони з позивним "Алекс" заявив, що випадки розстрілів українських військовослужбовців після потрапляння в полон стали регулярними та системними на всіх ділянках фронту.



Джерело: https://t.me/tass_agency/354634
