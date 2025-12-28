Кричащие заявления Лаврова: что говорит о мирных переговорах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в итоговом интервью российскому агентству ТАСС заявил, что Украина якобы не готова к "конструктивным переговорам". По его словам, режим Зеленского не демонстрирует желания договариваться, что Кремль традиционно использует как оправдание для продолжения войны.

Лавров про мирные переговоры

Параллельно Лавров повторил еще один ключевой месседж российской пропаганды — о том, что армия РФ якобы "крепко владеет стратегической инициативой" на фронте. Конкретных подтверждений этих слов он не привел, ограничившись общими формулировками об "успехах" и "продвижениях".

Отдельный блок заявлений был посвящен Европе. По версии Лаврова именно европейские страны стали "главным препятствием к миру", поскольку, мол, не скрывают планов подготовки к войне с Россией. Таким образом, Москва снова пытается переложить ответственность за продолжение боевых действий на западных партнеров Украины.

В то же время Лавров подчеркнул, что Россия якобы остается открытой для дальнейшей работы с Соединенными Штатами относительно возможных договоренностей по Украине. Эти заявления прозвучали на фоне активных дипломатических контактов и обсуждений различных сценариев прекращения войны, однако без сигналов о готовности РФ изменять свои ультимативные требования.

В общем интервью стало очередным примером того, как Кремль объединяет риторику о "мире" с утверждениями о военном превосходстве и обвинениями Запада и Украины в нежелании завершать войну.

