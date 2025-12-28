logo

Кричащие заявления Лаврова: что говорит о мирных переговорах

Глава МИД РФ Сергей Лавров в итоговом интервью ТАСС озвучил набор традиционных кремлевских нарративов — от обвинений Украины до заявлений об «инициативе» российской армии и готовности говорить с США

28 декабря 2025, 01:51
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в итоговом интервью российскому агентству ТАСС заявил, что Украина якобы не готова к "конструктивным переговорам". По его словам, режим Зеленского не демонстрирует желания договариваться, что Кремль традиционно использует как оправдание для продолжения войны.

Кричащие заявления Лаврова: что говорит о мирных переговорах

Лавров про мирные переговоры

Параллельно Лавров повторил еще один ключевой месседж российской пропаганды — о том, что армия РФ якобы "крепко владеет стратегической инициативой" на фронте. Конкретных подтверждений этих слов он не привел, ограничившись общими формулировками об "успехах" и "продвижениях".

Отдельный блок заявлений был посвящен Европе. По версии Лаврова именно европейские страны стали "главным препятствием к миру", поскольку, мол, не скрывают планов подготовки к войне с Россией. Таким образом, Москва снова пытается переложить ответственность за продолжение боевых действий на западных партнеров Украины.

В то же время Лавров подчеркнул, что Россия якобы остается открытой для дальнейшей работы с Соединенными Штатами относительно возможных договоренностей по Украине. Эти заявления прозвучали на фоне активных дипломатических контактов и обсуждений различных сценариев прекращения войны, однако без сигналов о готовности РФ изменять свои ультимативные требования.

В общем интервью стало очередным примером того, как Кремль объединяет риторику о "мире" с утверждениями о военном превосходстве и обвинениями Запада и Украины в нежелании завершать войну.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Старший лейтенант Сил обороны с позывным "Алекс" заявил, что случаи расстрелов украинских военнослужащих после попадания в плен стали регулярными и системными на всех участках фронта.



Источник: https://t.me/tass_agency/354634
