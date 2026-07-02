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“Кремлю сподобається”: Арестович натякнув, що чекає на Росію

Колишній радник Офісу президента Арестович прокоментував масований обстріл Києва

2 липня 2026, 17:32
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Кречмаровская Наталия

Росія завдала чергового масованого удару по столиці України. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі. Також у Києві великі руйнування та пошкодження житлової та цивільної інфраструктури — під обстріл потрапили будинки, медичні заклади тощо. 

“Кремлю сподобається”: Арестович натякнув, що чекає на Росію

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що у російському, і не тільки, сегменті є стійкий мем — “Росія ще не починала”. Мовляв, у відповідь на українські удари ми як покажемо зараз, пояснив Арестович. 

“Ну ось ми подивилися. "Ескалація" виявилася накопиченням. Просто два удари підсумовуються в один, із завданням – перенаситити ППО та зосереджуються переважно на одному районі – в даному випадку, Києві. Такі удари сильніші, але й рідші”, — зазначив ексрадник. 

За його словами, ситуація не змінилася — у РФ немає значного потенціалу для ескалації ударів.

“Все, що вони реально можуть, вони і так застосовують по Україні п'ятий рік без економії сил і зусиль. А ось Коаліція “Україна-Захід” справді лише розпочала. І перспективи нарощування потенціалу цієї Коаліції…Загалом, Кремлю сподобається”, — підсумував він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ситуація Путіна, за словами ексміністра МЗС Кулеби,  погіршилась, однак ще не досягла того критичного піка, коли він скаже: "Ну все — припиняємо війну".

Він зазначив, що тішитися картинкам того, що відбувається в Росії, можна, але не варто сприймати це, як гарантовану передумову перемоги України найближчим часом і завершення війни. Однак, зауважив, зараз ситуація набагато краща, і не зрозуміло, за рахунок чого Росія може вирішити свої проблеми.



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Джерело: https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/pfbid02gtkkgRiDChPGdt4SakUg1jvPn3JDpXq7oPKDGL4A1ku4RkVgDaqCHSCivHidVKnel
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