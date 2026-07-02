"Кремлю понравится": Арестович намекнул, что ждет Россию

Россия нанесла очередной массированный удар по столице Украины. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие. Также в Киеве большие разрушения и повреждения жилой и гражданской инфраструктуры — под обстрелы попали дома, медицинские учреждения и т.д.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович отметил, что в российском, и не только сегменте, есть устойчивый мем — "Россия еще не начинала". Мол, в ответ на украинские удары мы покажем сейчас, объяснил Арестович.

"Ну вот мы посмотрели. "Эскалация" оказалась накоплением. Просто два удара суммируются в один, с задачей — перенасытить ПВО и сосредотачиваются преимущественно на одном районе — в данном случае, в Киеве. Такие удары сильнее, но и реже", — отметил экс-советник.

По его словам, ситуация не изменилась – у РФ нет значительного потенциала для эскалации ударов.

"Все, что они реально могут, они и так применяют по Украине пятый год без экономии сил и усилий. А вот Коалиция "Украина-Запад" действительно только начала. И перспективы наращивания потенциала этой Коалиции… В общем, Кремлю понравится”, — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ситуация Путина, по словам экс-министра МИД Кулебы, ухудшилась, однако еще не достигла того критического пика, когда он скажет: "Ну все — прекращаем войну".

Он отметил, что радоваться картинкам происходящего в России можно, но не стоит воспринимать это как гарантированную предпосылку победы Украины в ближайшее время и завершение войны. Однако, заметил, сейчас ситуация гораздо лучше, и непонятно, за счет чего Россия может решить свои проблемы.