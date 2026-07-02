"Кремлю понравится": Арестович намекнул, что ждет Россию

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Кречмаровская Наталия
Россия нанесла очередной массированный удар по столице Украины. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие. Также в Киеве большие разрушения и повреждения жилой и гражданской инфраструктуры — под обстрелы попали дома, медицинские учреждения и т.д.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович отметил, что в российском, и не только сегменте, есть устойчивый мем — "Россия еще не начинала". Мол, в ответ на украинские удары мы покажем сейчас, объяснил Арестович.
По его словам, ситуация не изменилась – у РФ нет значительного потенциала для эскалации ударов.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что ситуация Путина, по словам экс-министра МИД Кулебы, ухудшилась, однако еще не достигла того критического пика, когда он скажет: "Ну все — прекращаем войну".
Он отметил, что радоваться картинкам происходящего в России можно, но не стоит воспринимать это как гарантированную предпосылку победы Украины в ближайшее время и завершение войны. Однако, заметил, сейчас ситуация гораздо лучше, и непонятно, за счет чего Россия может решить свои проблемы.