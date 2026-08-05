Кремль зробить війну в Україні в рази небезпечнішою: Києву поставили жорстку вимогу для виживання

Росія може найближчими місяцями перейти до нової хвилі мобілізації, щоб продовжити війну проти України та реалізувати свій задум щодо посилення тиску в зимовий період. Водночас ефективною відповіддю, на думку політолога Петра Олещука, має стати не лише зміцнення української протиповітряної оборони, а й можливість завдавати ударів по військовій інфраструктурі РФ.

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За словами експерта, Кремль продовжує розраховувати на виснаження України та не відмовляється від планів масштабної ескалації.

"Путін сподівається затягувати цю війну й надалі. Він готує у себе мобілізацію, нові удари. Ми бачимо справжні наміри Росії", – наголосив Олещук.

Політолог вважає, що дипломатичний тиск сам по собі не змусить Москву змінити свою поведінку. На його переконання, Росія реагує насамперед на силу, тому Україні необхідно отримати більше можливостей для ударів по військових цілях на території країни-агресора.

"Єдиний засіб – це посилення ударів по самій Росії", – зазначив він.

Водночас Олещук звернув увагу на проблему нестачі засобів протиповітряної оборони. За його словами, Україна має власні ресурси, однак їх недостатньо для того, щоб кардинально змінити ситуацію. При цьому у західних партнерів є необхідне озброєння, але вони досі не поспішають передавати його Києву

Окремо експерт прокоментував інформацію про можливу нову мобілізацію в Росії. На його думку, численні заяви російської пропаганди про відсутність таких планів можуть свідчити про протилежне.

"Усі в Росії відчувають, що мобілізація назріває і чекають на неї, тому російський режим змушений витрачати значні пропагандистські ресурси, щоб це спростовувати", – сказав політолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що заяви президента Володимира Зеленського про намір зробити все можливе для завершення війни до зими викликали жваве обговорення серед експертів. Одним із варіантів, який нині активно обговорюють у політичних колах, називають можливість обмеженого повітряного перемир'я. Водночас політолог Богдан Ференс закликає не переоцінювати шанси на швидкий прорив у переговорах.