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Кремль сделает войну в Украине в разы более опасной: Киеву поставили жесткое требование для выживания

Политолог Петр Олещук считает, что Кремль готовится к новой волне мобилизации и эскалации войны, а эффективным ответом должно стать усиление украинских ударных возможностей и поддержки Запада

5 августа 2026, 18:30
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Клименко Елена

Россия может в ближайшие месяцы перейти к новой волне мобилизации, чтобы продолжить войну против Украины и реализовать свой замысел по усилению давления в зимний период. В то же время, эффективным ответом, по мнению политолога Петра Олещука, должно стать не только укрепление украинской противовоздушной обороны, но и возможность наносить удары по военной инфраструктуре РФ.

Кремль сделает войну в Украине в разы более опасной: Киеву поставили жесткое требование для выживания

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, Кремль продолжает рассчитывать на истощение Украины и не отказывается от планов масштабной эскалации.

"Путин надеется затягивать эту войну и дальше. Он готовит у себя мобилизацию, новые удары. Мы видим истинные намерения России", — подчеркнул Олещук.

Политолог считает, что дипломатическое давление само по себе не заставит Москву изменить свое поведение. По его убеждению, Россия в первую очередь реагирует на силу, поэтому Украине необходимо получить больше возможностей для ударов по военным целям на территории страны-агрессора.

"Единственное средство – это усиление ударов по самой России", – отметил он.

В то же время Олещук обратил внимание на проблему нехватки средств противовоздушной обороны. По его словам, у Украины есть собственные ресурсы, однако их недостаточно для того, чтобы кардинально изменить ситуацию. При этом у западных партнеров есть необходимое вооружение, но они до сих пор не спешат передавать Киеву  

Отдельно эксперт прокомментировал информацию о возможной новой мобилизации в России. По его мнению, многочисленные заявления российской пропаганды об отсутствии таких планов могут свидетельствовать об обратном.

"Все в России чувствуют, что мобилизация назревает и ждут ее, поэтому российский режим вынужден тратить значительные пропагандистские ресурсы, чтобы это опровергать", – сказал политолог.

Портал "Комментарии" уже писал , что заявления президента Владимира Зеленского о намерении сделать все возможное для завершения войны к зиме вызвали оживленное обсуждение среди экспертов. Одним из вариантов, который сейчас активно обсуждается в политических кругах, называют возможность ограниченного воздушного перемирия. В то же время политолог Богдан Ференс призывает не переоценивать шансы на скорый прорыв в переговорах.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Rp6xR3NgC9o&t=1s
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