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Кремль знову змінює терміни: в Україні розкрили новий дедлайн Росії із захоплення Донбасу

Російське керівництво розраховує завершити захоплення регіону до кінця 2026 року, проте військові РФ, за даними Києва, просять надати їм ще кілька місяців

8 вересня 2026, 07:20
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Кравцев Сергей

Росія протягом кількох років не може досягти заявленої мети щодо виходу на адміністративні кордони Донецької області. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса.

Кремль знову змінює терміни: в Україні розкрили новий дедлайн Росії із захоплення Донбасу

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Москва вже близько 15 разів переносила термін виконання цього завдання. Наразі російське керівництво визначило черговий орієнтир. Паліса стверджує, що політичне керівництво РФ розраховує завершити захоплення Донбасу до кінця 2026 року, тоді як російські військові пропонують перенести останній термін на 31 березня 2027 року.

Ці оцінки обговорювалися українською стороною 6 вересня під час зустрічі зі спеціальними представниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Військові докладно розповіли про плани російської армії та причини, з яких поставлені перед нею завдання регулярно залишаються невиконаними.

Паліса зазначив, що навіть локальні поступи російських військ супроводжуються значними втратами особового складу. За його оцінкою, ціна просування для армії РФ залишається дуже високою.

Окремо учасники зустрічі обговорили зміну характеру російських повітряних атак. Заступник глави ОП заявив про появу у РФ реактивних безпілотників, наголосивши, що їхні технології, за його твердженням, не є самостійною російською розробкою.

Водночас, Україна розраховує посилити захист своїх міст завдяки новим засобам перехоплення. Паліса повідомив, що відповідні системи вже використовуються, а подальші рішення щодо зміцнення протиповітряної оборони прийматимуться спільно з партнерами.

За його словами, обсяг західної допомоги безпосередньо впливає на кількість врятованих життів як військовослужбовців, так і цивільних. Київ має намір продовжувати роботу із союзниками, розраховуючи зберегти здатність стримувати російський наступ та захищати українські міста від повітряних атак.

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