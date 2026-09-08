Кремль снова меняет сроки: в Украине раскрыли новый дедлайн России по захвату Донбасса

Россия на протяжении нескольких лет не может достичь заявленной цели по выходу на административные границы Донецкой области. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По его словам, Москва уже около 15 раз переносила сроки выполнения этой задачи. Теперь российское руководство определило очередной ориентир. Палиса утверждает, что политическое руководство РФ рассчитывает завершить захват Донбасса до конца 2026 года, тогда как российские военные предлагают перенести крайний срок на 31 марта 2027 года.

Эти оценки обсуждались украинской стороной 6 сентября во время встречи со специальными представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Военные подробно рассказали о планах российской армии и причинах, по которым поставленные перед ней задачи регулярно остаются невыполненными.

Палиса отметил, что даже локальные продвижения российских войск сопровождаются значительными потерями личного состава. По его оценке, цена продвижения для армии РФ остается крайне высокой.

Отдельно участники встречи обсудили изменение характера российских воздушных атак. Замглавы ОП заявил о появлении у РФ реактивных беспилотников, подчеркнув, что их технологии, по его утверждению, не являются самостоятельной российской разработкой.

В то же время Украина рассчитывает усилить защиту своих городов благодаря новым средствам перехвата. Палиса сообщил, что соответствующие системы уже используются, а дальнейшие решения по укреплению противовоздушной обороны будут приниматься совместно с партнерами.

По его словам, объем западной помощи непосредственно влияет на количество спасенных жизней, как военнослужащих, так и гражданских. Киев намерен продолжать работу с союзниками, рассчитывая сохранить способность сдерживать российское наступление и защищать украинские города от воздушных атак.

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