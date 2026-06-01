Кремль знову заговорив про Запорізьку АЕС: у США побачили підготовку до нового удару по Україні

Росія знову звинуватила Україну в ударах територією Запорізької атомної електростанції. Це вже другий подібний епізод за останні два дні, що викликало стурбованість аналітиків, які побачили у заявах Москви ознаки підготовки до нової хвилі атак по українській території.

Запорізька АЕС. Фото: з відкритих джерел

За версією окупаційної адміністрації ЗАЕС, 30 травня удар нібито зазнав машинної зали шостого енергоблоку станції, а вже наступного дня об'єктом атаки, як стверджується, став транспортний цех. Проте українська сторона категорично відкинула ці звинувачення.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що подібна інформаційна кампанія розгортається Кремлем не вперше. Відомство звернуло увагу на закономірність: звинувачення на адресу Києва регулярно з'являються напередодні засідань Міжнародної агенції з атомної енергії. Аналогічну позицію озвучили й Сили оборони Півдня.

Інспектори МАГАТЕ, які працюють на території станції, справді зафіксували пошкодження машинного залу. За попередньою оцінкою агентства вони відповідають наслідкам удару безпілотника. Проте встановити походження дрону та визначити винну сторону фахівці не змогли.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що подібні заяви є частиною давно відпрацьованої тактики Москви. На думку аналітиків, Кремль використовує звинувачення на адресу України для формування інформаційного фону, який згодом дозволяє виправдовувати власні військові дії та масштабні удари по українських містах.

Додаткову тривогу викликає риторика російських чиновників. Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв уже заявив про можливість "симетричної відповіді" у разі знищення станції. Він пригрозив ударами по об'єктах атомної енергетики України та навіть країн НАТО.

Експерти ISW не виключають, що історія навколо ЗАЕС може стати одним із формальних приводів для нової масованої атаки Росії. Раніше про таку загрозу попереджав і президент України Володимир Зеленський, закликаючи міжнародне співтовариство уважно стежити за діями Кремля довкола найбільшої атомної станції Європи.

