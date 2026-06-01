Кремль снова заговорил о Запорожской АЭС: в США увидели подготовку к новому удару по Украине

Россия вновь обвинила Украину в ударах по территории Запорожской атомной электростанции. Это уже второй подобный эпизод за последние два дня, что вызвало обеспокоенность аналитиков, которые увидели в заявлениях Москвы признаки подготовки к новой волне атак по украинской территории.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

По версии оккупационной администрации ЗАЭС, 30 мая удар якобы пришелся по машинному залу шестого энергоблока станции, а уже на следующий день объектом атаки, как утверждается, стал транспортный цех. Однако украинская сторона категорически отвергла эти обвинения.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что подобная информационная кампания разворачивается Кремлем не впервые. Ведомство обратило внимание на закономерность: обвинения в адрес Киева регулярно появляются накануне заседаний Международного агентства по атомной энергии. Аналогичную позицию озвучили и Силы обороны Юга.

Инспекторы МАГАТЭ, которые работают на территории станции, действительно зафиксировали повреждения машинного зала. По предварительной оценке агентства, они соответствуют последствиям удара беспилотника. Однако установить происхождение дрона и определить виновную сторону специалисты не смогли.

В американском Институте изучения войны считают, что подобные заявления являются частью давно отработанной тактики Москвы. По мнению аналитиков, Кремль использует обвинения в адрес Украины для формирования информационного фона, который затем позволяет оправдывать собственные военные действия и масштабные удары по украинским городам.

Дополнительную тревогу вызывает риторика российских чиновников. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уже заявил о возможности "симметричного ответа" в случае уничтожения станции. Он пригрозил ударами по объектам атомной энергетики Украины и даже стран НАТО.

Эксперты ISW не исключают, что история вокруг ЗАЭС может стать одним из формальных поводов для новой массированной атаки России. Ранее о такой угрозе предупреждал и президент Украины Владимир Зеленский, призывая международное сообщество внимательно следить за действиями Кремля вокруг крупнейшей атомной станции Европы.

