logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.24

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Кремль знищує той Крим, який пам’ятають українці: що відбувається на окупованому півострові
commentss НОВИНИ Всі новини

Кремль знищує той Крим, який пам’ятають українці: що відбувається на окупованому півострові

В тимчасово окупованому Криму погіршується ситуація

25 лютого 2026, 20:11
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Ситуація в тимчасово окупованому Криму погіршується. Той Крим, який пам’ятають українці, окупанти повністю руйнують. 

Кремль знищує той Крим, який пам’ятають українці: що відбувається на окупованому півострові

Крим. Фото з відкритих джерел

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що у тимчасово окупованому півострові знову фіксують мазутне забруднення узбережжя. Зазначається, що місцеві жителі повідомляють про мазутні плями на пляжах південно-східного узбережжя та загибель диких водоплавних птахів.

“Сильні шторми наприкінці лютого підняли придонні шари води, де досі залягає мазут після аварій танкерів у Керченській протоці в грудні 2024 року. Минув уже понад рік, однак наслідки катастрофи залишаються відчутними. Це чергове підтвердження того, що системної ліквідації забруднення так і не відбулося”, — повідомили в ЦПД.

Аналітики зауважують, що окупанти продовжують впевнено “не помічати” проблему. Зараз “заморожені” волонтерські ініціативи з очищення пляжів і порятунку птахів. Саму тему забруднення та його масштабів намагаються публічно зайвий раз не порушувати.

“Така стратегія замовчування та ігнорування проблеми демонструє системну байдужість окупантів до збереження природи півострова. Росія ставиться до окупованих територій як до ресурсу, інструмента для досягнення своїх військових і політичних цілей, а не як до середовища для життя людей”, — підсумували аналітики ЦПД. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що росіяни намагаються посилити пропагандистський вплив на українців на окупованих територіях України. В окупованій частині Херсонської області стартувала чергова програма підготовки пропагандистів. На окупованій території відкрили прийом заявок на курс під назвою “нові медіа — тренд молоді”.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0iq4XxMungFAfxP6JxudPx8i5484rK7dZkNv9PL4zv5gPiHDv667HkaX5gTycasBKl
Теги:

Новини

Всі новини