Кремль знищує той Крим, який пам’ятають українці: що відбувається на окупованому півострові

Ситуація в тимчасово окупованому Криму погіршується. Той Крим, який пам’ятають українці, окупанти повністю руйнують.

Крим. Фото з відкритих джерел

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що у тимчасово окупованому півострові знову фіксують мазутне забруднення узбережжя. Зазначається, що місцеві жителі повідомляють про мазутні плями на пляжах південно-східного узбережжя та загибель диких водоплавних птахів.

“Сильні шторми наприкінці лютого підняли придонні шари води, де досі залягає мазут після аварій танкерів у Керченській протоці в грудні 2024 року. Минув уже понад рік, однак наслідки катастрофи залишаються відчутними. Це чергове підтвердження того, що системної ліквідації забруднення так і не відбулося”, — повідомили в ЦПД.

Аналітики зауважують, що окупанти продовжують впевнено “не помічати” проблему. Зараз “заморожені” волонтерські ініціативи з очищення пляжів і порятунку птахів. Саму тему забруднення та його масштабів намагаються публічно зайвий раз не порушувати.

“Така стратегія замовчування та ігнорування проблеми демонструє системну байдужість окупантів до збереження природи півострова. Росія ставиться до окупованих територій як до ресурсу, інструмента для досягнення своїх військових і політичних цілей, а не як до середовища для життя людей”, — підсумували аналітики ЦПД.

