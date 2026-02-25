Кремль знищує той Крим, який пам’ятають українці: що відбувається на окупованому півострові

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Ситуація в тимчасово окупованому Криму погіршується. Той Крим, який пам’ятають українці, окупанти повністю руйнують.
Крим. Фото з відкритих джерел
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що у тимчасово окупованому півострові знову фіксують мазутне забруднення узбережжя. Зазначається, що місцеві жителі повідомляють про мазутні плями на пляжах південно-східного узбережжя та загибель диких водоплавних птахів.
Аналітики зауважують, що окупанти продовжують впевнено “не помічати” проблему. Зараз “заморожені” волонтерські ініціативи з очищення пляжів і порятунку птахів. Саму тему забруднення та його масштабів намагаються публічно зайвий раз не порушувати.
