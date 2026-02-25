Рубрики
Ситуация во временно оккупированном Крыму усугубляется. Тот Крым, который помнят украинцы, оккупанты полностью разрушают.
Крым. Фото из открытых источников
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что во временно оккупированном полуострове снова фиксируется мазутное загрязнение побережья. Отмечается, что местные жители сообщают о мазутных пятнах на пляжах юго-восточного побережья и гибели диких водоплавающих птиц.
Аналитики отмечают, что оккупанты продолжают уверенно "не замечать" проблему. Сейчас "заморожены" волонтерские инициативы по очищению пляжей и спасению птиц. Саму тему загрязнения и его масштабов пытаются публично лишний раз не поднимать.
