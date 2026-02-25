Ситуация во временно оккупированном Крыму усугубляется. Тот Крым, который помнят украинцы, оккупанты полностью разрушают.

Крым. Фото из открытых источников

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что во временно оккупированном полуострове снова фиксируется мазутное загрязнение побережья. Отмечается, что местные жители сообщают о мазутных пятнах на пляжах юго-восточного побережья и гибели диких водоплавающих птиц.

"Сильные штормы в конце февраля подняли придонные слои воды, где до сих пор залегает мазут после аварий танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года. Прошел уже более года, однако последствия катастрофы остаются ощутимыми. Это очередное подтверждение того, что системной ликвидации загрязнения так и не произошло", сообщили в ЦПД.

Аналитики отмечают, что оккупанты продолжают уверенно "не замечать" проблему. Сейчас "заморожены" волонтерские инициативы по очищению пляжей и спасению птиц. Саму тему загрязнения и его масштабов пытаются публично лишний раз не поднимать.

"Такая стратегия умалчивания и игнорирования проблемы демонстрирует системное безразличие оккупантов к сохранению природы полуострова. Россия относится к оккупированным территориям как к ресурсу, инструменту для достижения своих военных и политических целей, а не как к среде жизни людей", — подытожили аналитики ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что россияне пытаются усилить пропагандистское влияние на украинцев на оккупированных территориях Украины. В оккупированной части Херсонской области стартовала очередная программа подготовки пропагандистов. На оккупированной территории открыли прием заявок на курс под названием "новые медиа — тренд молодежи".



