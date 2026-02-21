Кремль знайшов спосіб тотального контролю на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях України працівники бюджетної сфери змушують переходити на російський месенджер MAX. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI у своєму Telegram-каналі.

Російський месенджер MAX. Фото: з відкритих джерел

У повідомленні йдеться, що керівникам установ та комунальних підприємств наказано забезпечити стовідсоткову установку додатку серед співробітників та повністю перевести службове листування у новий сервіс.

Через MAX вимагають передавати накази, графіки роботи, списки та звітність. Відсоток "підключених" контролюється, а відмова розцінюється як порушення трудової дисципліни.

Як зазначають у SPRAVDI, додаток інтегрують із російськими системами обліку та ідентифікації, формуючи централізовану цифрову мережу спостереження за бюджетниками.

Месенджер MAX був запущений у Росії у вересні минулого року як "національна" альтернатива закордонним платформам. Його встановлюють на нові смартфони, а користувачів закликають відмовитись від інших сервісів.

Однак за короткий час навколо програми розгорілася хвиля критики. Користувачі скаржаться на відсутність наскрізного шифрування, зберігання даних на серверах VK та можливий доступ до них спецслужб. Експерти з цифрових прав називають MAX інструментом стеження.

Повідомляється, що програма запитує доступ до камери, мікрофона, геолокації, контактів та інших даних пристрою, збирає IP-адреси та історію активності. Аналітики вказують і на складність видалення програми – за низкою ознак вона може функціонувати лише на рівні системних процесів.

Критики наголошують: в умовах окупації обов'язковий перехід на MAX фактично означає посилення контролю над особистою та службовою комунікацією. Побоювання посилюються тим, що російська влада публічно не заперечує можливість моніторингу через подібні цифрові інструменти.

