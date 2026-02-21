logo

Кремль нашел способ тотального контроля на оккупированных территориях
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль нашел способ тотального контроля на оккупированных территориях

На захваченных территориях Украины вводят тотальный контроль через российский MAX - отказ приравнивают к нарушению дисциплины

21 февраля 2026, 13:28
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На временно оккупированных территориях Украины работников бюджетной сферы принуждают переходить на российский мессенджер MAX. Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI в своем Telegram-канале. 

Кремль нашел способ тотального контроля на оккупированных территориях

Российский мессенджер MAX. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что руководителям учреждений и коммунальных предприятий приказано обеспечить стопроцентную установку приложения среди сотрудников и полностью перевести служебную переписку в новый сервис.

Через MAX требуют передавать приказы, графики работы, списки и отчетность. Процент "подключенных" контролируется, а отказ расценивается как нарушение трудовой дисциплины. 

Как отмечают в SPRAVDI, приложение интегрируют с российскими системами учета и идентификации, формируя централизованную цифровую сеть наблюдения за бюджетниками.

Мессенджер MAX был запущен в России в сентябре прошлого года как "национальная" альтернатива зарубежным платформам. Его предустанавливают на новые смартфоны, а пользователей призывают отказаться от других сервисов.

Однако за короткое время вокруг приложения разгорелась волна критики. Пользователи жалуются на отсутствие сквозного шифрования, хранение данных на серверах VK и возможный доступ к ним спецслужб. Эксперты по цифровым правам называют MAX инструментом слежки.

Сообщается, что приложение запрашивает доступ к камере, микрофону, геолокации, контактам и другим данным устройства, собирает IP-адреса и историю активности. Аналитики указывают и на сложность удаления программы — по ряду признаков она может функционировать на уровне системных процессов.

Критики подчеркивают: в условиях оккупации обязательный переход на MAX фактически означает усиление контроля над личной и служебной коммуникацией. Опасения усиливаются тем, что российские власти публично не отрицают возможность мониторинга через подобные цифровые инструменты.

Читайте также на портале "Комментарии" — сколько еще сможем удерживать Покровск и Мирноград: действительно ли резко ухудшилась ситуация.




Источник: https://t.me/spravdi/53198
