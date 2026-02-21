Кремль нашел способ тотального контроля на оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях Украины работников бюджетной сферы принуждают переходить на российский мессенджер MAX. Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI в своем Telegram-канале.

Российский мессенджер MAX. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что руководителям учреждений и коммунальных предприятий приказано обеспечить стопроцентную установку приложения среди сотрудников и полностью перевести служебную переписку в новый сервис.

Через MAX требуют передавать приказы, графики работы, списки и отчетность. Процент "подключенных" контролируется, а отказ расценивается как нарушение трудовой дисциплины.

Как отмечают в SPRAVDI, приложение интегрируют с российскими системами учета и идентификации, формируя централизованную цифровую сеть наблюдения за бюджетниками.

Мессенджер MAX был запущен в России в сентябре прошлого года как "национальная" альтернатива зарубежным платформам. Его предустанавливают на новые смартфоны, а пользователей призывают отказаться от других сервисов.

Однако за короткое время вокруг приложения разгорелась волна критики. Пользователи жалуются на отсутствие сквозного шифрования, хранение данных на серверах VK и возможный доступ к ним спецслужб. Эксперты по цифровым правам называют MAX инструментом слежки.

Сообщается, что приложение запрашивает доступ к камере, микрофону, геолокации, контактам и другим данным устройства, собирает IP-адреса и историю активности. Аналитики указывают и на сложность удаления программы — по ряду признаков она может функционировать на уровне системных процессов.

Критики подчеркивают: в условиях оккупации обязательный переход на MAX фактически означает усиление контроля над личной и служебной коммуникацией. Опасения усиливаются тем, что российские власти публично не отрицают возможность мониторинга через подобные цифровые инструменты.

