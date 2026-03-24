Кремль знайшов цинічний спосіб, як загнати іноземців у окопи: деталі від розвідки

Російська влада запровадила нову схему поповнення втрат на фронті, перетворивши мігрантів на головний резерв для війни проти України. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, на тлі значних бойових втрат Кремль більше не здатен покладатися виключно на внутрішній мобілізаційний ресурс. У відповідь Москва вдалася до тактики так званого "міграційного терору" — створення нестерпних умов для іноземців, які перебувають у РФ без громадянства.

Суть схеми полягає у системному тиску: навіть незначні порушення документів тепер можуть стати підставою для депортації. Водночас альтернативою вигнанню фактично стає підписання контракту зі Збройними силами РФ.

Статистика підтверджує масштаб кампанії. У 2024 році з Росії примусово видворили понад 157 тисяч іноземців – на 45% більше, ніж роком раніше. Водночас у 2025 році цей показник знизився до 72 тисяч, однак причина, як визнав глава МВС РФ Володимир Колокольцев, не в гуманності, а в нестачі коштів на депортації. Саме цих людей, за даними СЗРУ, планують масово спрямовувати на фронт.

Паралельно російська влада готує законодавчі зміни, які розширюють підстави для переслідування іноземців. Причиною для покарання може стати порушення релігійних норм, "зловживання свободою слова" або навіть активність у соцмережах, яку визнають "екстремістською".

Таким чином, будь-який допис чи коментар може перетворитися на інструмент шантажу: депортація, ув’язнення або відправка на передову.

У Кремлі розраховують, що мігранти обиратимуть службу заради легалізації та безпеки своїх родин. Формально це подається як спрощене отримання громадянства, однак фактично йдеться про примусове залучення іноземців до війни.

Українська розвідка наголошує: жодного добровільного вибору у цій схемі немає – це прихована мобілізація, де ціною російського паспорта стає життя.

