Кремль нашел циничный способ, как загнать иностранцев в окопы: детали от разведки
Кремль нашел циничный способ, как загнать иностранцев в окопы: детали от разведки

Иностранцев в РФ заставляют выбирать между изгнанием и войной

24 марта 2026, 07:40
Кравцев Сергей

Российские власти ввели новую схему пополнения потерь на фронте, превратив мигрантов в главный резерв для войны против Украины. Об этом сообщает Служба внешней разведки.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По данным разведки, на фоне значительных боевых потерь Кремль больше не способен полагаться исключительно на внутренний мобилизационный ресурс. В ответ Москва прибегла к тактике так называемого "миграционного террора" – создания невыносимых условий для иностранцев, находящихся в РФ без гражданства.

Сущность схемы заключается в системном давлении: даже незначительные нарушения документов теперь могут стать основанием для депортации. В то же время, альтернативой изгнанию фактически становится подписание контракта с Вооруженными силами РФ.

Статистика подтверждает масштаб кампании. В 2024 году из России принудительно выдворили более 157 тысяч иностранцев – на 45% больше, чем годом ранее. В то же время, в 2025 году этот показатель снизился до 72 тысяч, однако причина, как признал глава МВД РФ Владимир Колокольцев, не в гуманности, а в нехватке средств на депортации. Именно этих людей, по данным СЗРУ, планируют массово направлять на фронт.

Параллельно российские власти готовят законодательные изменения, расширяющие основания для преследования иностранцев. Причиной наказания может стать нарушение религиозных норм, "злоупотребление свободой слова" или даже активность в соцсетях, которую признают "экстремистской".

Таким образом, любое сообщение или комментарий может превратиться в инструмент шантажа: депортация, заключение или отправка на передовую.

В Кремле рассчитывают, что мигранты будут выбирать службу ради легализации и безопасности своих семей. Формально это представляется как упрощенное получение гражданства, однако фактически речь идет о принудительном привлечении иностранцев к войне.

Украинская разведка отмечает, что никакого добровольного выбора в этой схеме нет – это скрытая мобилизация, где ценой российского паспорта становится жизнь.

Россия бросила тысячи солдат в штурмы: в США раскрыли детали нового наступления.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/FISUkraine/1484
