Кремль змінює тактику після ударів України: в Естонії розкрили нову ціль Москви

Росія не змогла досягти значних успіхів на полі бою, незважаючи на рекордну інтенсивність атак, тому все активніше робить ставку на інформаційний тиск на країни Заходу. Таку думку висловив голова розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг.

Антс Ківісельг. Фото: із відкритих джерел

За його словами, найзапекліші бої, як і раніше, тривають на Донбасі – у районах Покровська, Лимана та Костянтинівки. Російська армія довела кількість бойових зіткнень до приблизно 270 на добу, проте серйозних змін лінії фронту досягти не змогла.

Для підтримки наступальних дій РФ щодня використовує до 10 тисяч тактичних ударних безпілотників та близько 90 бойових вильотів авіації. Крім того, російські війська регулярно застосовують керовані авіабомби, скидаючи в середньому близько 280 кабів на добу.

Незважаючи на заяви Володимира Путіна про нібито масштабні успіхи армії РФ, ситуація на фронті виглядає інакше, вважає Ківісельг. За його оцінкою, відсутність помітних результатів змушує Кремль посилювати терористичні атаки по українських містах та водночас реагувати на успішні українські удари по російській території.

Особливо болючими для Москви стали атаки на аеродроми, об'єкти енергетичної інфраструктури, морські порти та логістичні маршрути. За даними естонської розвідки, внаслідок українських ударів було вражено як мінімум шість російських аеродромів, знищено або пошкоджено кілька бойових літаків, а також завдано шкоди інфраструктурі портів Усть-Луга та Висоцьк. Тривають удари по об'єктах у Криму та Азовському морі, де під атаки потрапляють судна, які забезпечують постачання окупаційного угруповання.

На цьому тлі Кремль все частіше звинувачує Захід у причетності до українських операцій. У російській риториці з'явилися заяви про те, що війна нібито ведеться не лише проти України, а й проти країн НАТО. Особливу увагу Москва приділяє країнам Балтії та Фінляндії, звинувачуючи їх у сприянні українським атакам.

На думку Ківісельга, подібні заяви є частиною масштабної інформаційної кампанії, яка має на меті залякати західне суспільство загрозою ескалації та послабити підтримку України. При цьому естонська розвідка не фіксує ознак підготовки Росії до військової операції проти країн Балтії, вважаючи такі загрози елементом психологічного тиску.

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