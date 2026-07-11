Кремль меняет тактику после ударов Украины: в Эстонии раскрыли новую цель Москвы

Россия не смогла добиться значительных успехов на поле боя, несмотря на рекордную интенсивность атак, поэтому все активнее делает ставку на информационное давление на страны Запада. Такое мнение высказал глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

Антс Кивисельг. Фото: из открытых источников

По его словам, наиболее ожесточенные бои по-прежнему продолжаются на Донбассе – в районах Покровска, Лимана и Константиновки. Российская армия довела количество боевых столкновений до примерно 270 в сутки, однако серьезных изменений линии фронта добиться не смогла.

Для поддержки наступательных действий РФ ежедневно использует до 10 тысяч тактических ударных беспилотников и около 90 боевых вылетов авиации. Кроме того, российские войска регулярно применяют управляемые авиабомбы, сбрасывая в среднем около 280 КАБов в сутки.

Несмотря на заявления Владимира Путина о якобы масштабных успехах армии РФ, ситуация на фронте выглядит иначе, считает Кивисельг. По его оценке, отсутствие заметных результатов заставляет Кремль усиливать террористические атаки по украинским городам и одновременно реагировать на успешные украинские удары по российской территории.

Особенно болезненными для Москвы стали атаки на аэродромы, объекты энергетической инфраструктуры, морские порты и логистические маршруты. По данным эстонской разведки, в результате украинских ударов были поражены как минимум шесть российских аэродромов, уничтожены или повреждены несколько боевых самолетов, а также нанесен ущерб инфраструктуре портов Усть-Луга и Высоцк. Продолжаются удары по объектам в Крыму и Азовском море, где под атаки попадают суда, обеспечивающие снабжение оккупационной группировки.

На этом фоне Кремль все чаще обвиняет Запад в причастности к украинским операциям. В российской риторике появились заявления о том, что война якобы ведется не только против Украины, но и против стран НАТО. Особое внимание Москва уделяет странам Балтии и Финляндии, обвиняя их в содействии украинским атакам.

По мнению Кивисельга, подобные заявления являются частью масштабной информационной кампании, цель которой – запугать западное общество угрозой эскалации и ослабить поддержку Украины. При этом эстонская разведка не фиксирует признаков подготовки России к военной операции против стран Балтии, считая подобные угрозы элементом психологического давления.

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