Кремль змінює тактику перед зустріччю Трампа та Зеленського: у США розкрили нову гру Москви

Росія напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО активізувала інформаційну кампанію. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Кремль прагне уявити себе стороною, яка готова до мирних переговорів, одночасно перекладаючи відповідальність за відсутність дипломатичного прогресу на Київ.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними ISW, подібні заяви російських чиновників з'явилися на тлі підготовки контактів між Трампом, Зеленським та, ймовірно, президентом РФ Володимиром Путіним. Сам Трамп підтвердив, що має намір обговорити з українським лідером шляхи завершення війни, після чого не виключив нової розмови з господарем Кремля.

У Москві тим часом продовжують просувати тезу про нібито небажання України вести переговори. Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що Росія готова підтримувати контакти зі США з питань мирного врегулювання незалежно від позиції Вашингтона. У свою чергу, представники Держдуми Олексій Чепа та Леонід Слуцький спробували переконати аудиторію, що саме Київ є головною перешкодою для поновлення переговорів.

Проте в ISW зазначають, що подібна риторика спрямована насамперед формування позиції нової американської адміністрації. Експерти звертають увагу, що Білий дім дедалі частіше публічно говорить про успіхи України на полі бою, включаючи удари по російській військовій інфраструктурі та просування ЗСУ на окремих ділянках фронту.

За оцінкою аналітиків, Кремль прагне вплинути на сприйняття ситуації у Вашингтоні та Європі ще до можливого поновлення переговорного процесу, намагаючись нав'язати власну версію причин затягування війни.

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