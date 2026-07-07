Кремль меняет тактику перед встречей Трампа и Зеленского: в США раскрыли новую игру Москвы

Россия активизировала информационную кампанию в преддверии встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО. Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Кремль стремится представить себя стороной, готовой к мирным переговорам, одновременно перекладывая ответственность за отсутствие дипломатического прогресса на Киев.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным ISW, подобные заявления российских чиновников появились на фоне подготовки контактов между Трампом, Зеленским и, вероятно, президентом РФ Владимиром Путиным. Сам Трамп подтвердил, что намерен обсудить с украинским лидером пути завершения войны, после чего не исключил новый разговор с хозяином Кремля.

В Москве тем временем продолжают продвигать тезис о якобы нежелании Украины вести переговоры. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова поддерживать контакты с США по вопросам мирного урегулирования независимо от позиции Вашингтона. В свою очередь представители Госдумы Алексей Чепа и Леонид Слуцкий попытались убедить аудиторию, что именно Киев является главным препятствием для возобновления переговоров.

Однако в ISW отмечают, что подобная риторика направлена прежде всего на формирование позиции новой американской администрации. Эксперты обращают внимание, что Белый дом все чаще публично говорит об успехах Украины на поле боя, включая удары по российской военной инфраструктуре и продвижение ВСУ на отдельных участках фронта.

По оценке аналитиков, Кремль стремится повлиять на восприятие ситуации в Вашингтоне и Европе еще до возможного возобновления переговорного процесса, пытаясь навязать собственную версию причин затягивания войны.

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