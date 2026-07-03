Кремль змінює плани: у США розкрили нову кадрову проблему армії РФ

Російське військове командування, ймовірно, переглядає плани формування стратегічних резервів і робить ставку на поповнення військ, що вже знаходяться на фронті. Про це йдеться у новому аналізі Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Приводом для оцінки стала заява головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського від 30 червня. За його словами, Росія скорочує кількість нових дивізій, які планувалося створити у складі стратегічного резерву, щоб направити людей на поповнення втрат діючих частин.

При цьому лише за кілька днів раніше Сирський повідомляв про плани Москви сформувати додаткові дивізії та п'ять нових бригад у 2026 році.

В ISW зазначають, що самостійно підтвердити жодну з цих заяв не можуть.

Проте аналітики вважають вірогіднішим саме сценарій із пріоритетом поповнення фронту. Головна причина – масштаб втрат російської армії. За оцінкою інституту, лише у червні 2026 року російські війська втратили майже 40 тисяч людей убитими та пораненими.

За таких темпів втрат, наголошує ISW, Москві стає все складніше одночасно утримувати чисельність військ на передовій та створювати повноцінні стратегічні резерви для майбутніх операцій.

Якщо ця тенденція підтвердиться, це може свідчити про зростаючу кадрову напругу в російській армії. У такому разі Кремлю доведеться обирати між підтримкою поточного наступального потенціалу та підготовкою резервів для можливих нових кампаній.

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