Кремль меняет планы: в США раскрыли новую кадровую проблему армии РФ

Российское военное командование, вероятно, пересматривает планы по формированию стратегических резервов и делает ставку на пополнение войск, уже находящихся на фронте. Об этом говорится в новом анализе Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Поводом для оценки стало заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского от 30 июня. По его словам, Россия сокращает количество новых дивизий, которые планировалось создать в составе стратегического резерва, чтобы направить людей на восполнение потерь действующих частей.

При этом всего несколькими днями ранее Сырский сообщал о планах Москвы сформировать дополнительные дивизии и пять новых бригад в 2026 году.

В ISW отмечают, что самостоятельно подтвердить ни одно из этих заявлений не могут.

Тем не менее аналитики считают более вероятным именно сценарий с приоритетом пополнения фронта. Главная причина – масштаб потерь российской армии. По оценке института, только в июне 2026 года российские войска потеряли почти 40 тысяч человек убитыми и ранеными.

При таких темпах потерь, подчеркивает ISW, Москве становится все сложнее одновременно удерживать численность войск на передовой и создавать полноценные стратегические резервы для будущих операций.

Если эта тенденция подтвердится, это может свидетельствовать о растущем кадровом напряжении в российской армии. В таком случае Кремлю придется выбирать между поддержанием текущего наступательного потенциала и подготовкой резервов для возможных новых кампаний.

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