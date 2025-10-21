logo_ukra

Кремль заговорив про "непідготовлену" зустріч: чому Путін передумав летіти до Будапешту
НОВИНИ

Кремль заговорив про "непідготовлену" зустріч: чому Путін передумав летіти до Будапешту

У ЦПД вважають, що Путін боїться їхати до Будапешту і шукає можливості уникнути зустрічі з Трампом найближчим часом

21 жовтня 2025, 10:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Кремлі підтвердили, що зустріч глави російського МЗС Сергія Лаврова та держсекретаря США Марко Рубіо відкладено та озвучили свою причину. Однак у ЦПД переконані, що російський диктатор Путін, схоже, боїться їхати до Будапешта. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у Telegram керівника ЦПД Андрія Коваленка.

Кремль заговорив про "непідготовлену" зустріч: чому Путін передумав летіти до Будапешту

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Так, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, коментуючи повідомлення про перенесення переговорів, заявив, що зустріч Лаврова і Рубіо нібито вимагає додаткової підготовки.

За його словами, "не можна відкласти те, про що не було домовленості".

У свою чергу, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що російський диктатор Володимир Путін, швидше за все, боїться їхати до столиці Угорщини на зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

"Схоже, Путін боїться їхати в Будапешт", — написав він.

Читайте також на порталі "Коментарі" — сподівання президента США Дональда Трампа на швидку зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним у Будапешті можуть так і не здійснитися. Причина у позиції Кремля щодо завершення війни в Україні. Про це повідомляє CNN.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Болгарії підтвердили готовність надати російському диктатору Володимиру Путіну повітряний коридор, щоб він міг дістатися Будапешта на зустріч із президентом США Дональдом Трампом. З відповідною заявою виступив Міністр закордонних справ Болгарії Георг Георгієв.

Топ-дипломат Болгарії поспілкувався з журналістами у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу у Люксембурзі.




Джерело: https://t.me/akovalenko1989/9937
