Встреча Трампа и Путина в Будапеште: какая страна ЕС готова допустить пролет диктатора

В Болгарии подтвердили готовность предоставить российскому диктатору Владимиру Путину воздушный коридор, чтобы он мог добраться до Будапешта на встречу с президентом США Дональдом Трампом. С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Болгарии Георг Георгиев.

Топ-дипломат Болгарии пообщался с журналистами в кулуарах встречи министров иностранных дел Европейского Союза в Люксембурге.

"Когда прилагаются усилия для того, чтобы достичь мира, и если условием для этого является проведение такой встречи, то логичнее всего, чтобы такая встреча была организована всеми возможными способами. Как можно провести встречу, если один из участников не может на нее приехать?" – сказал болгарский министр.

Причем Георг Георгиев отметил, что пока Кремль не подавал соответствующего запроса.

Болгария не имеет границы с Венгрией. Однако обе страны граничат с Сербией, которая имеет "тесные исторические связи" с Россией, сказано в материале. Поэтому перелет через Болгарию мог бы существенно сократить путь российского диктатора.

"Единственный другой маршрут, который не предусматривает пролет над воздушным пространством ЕС или Украины, предусматривает пролет над Средиземным морем, а затем над Черногорией или Албанией, прежде чем достичь Будапешта через Сербию", – объясняет издание.

Журналисты также отметили, что и Болгария, и Венгрия являются членами Международного уголовного суда. А он выдал ордер на арест диктатора Путина за его причастность к похищению украинских детей.

По данным издания, вероятный маршрут пройдет через турецкое и сербское воздушное пространство, что увеличит продолжительность полета примерно на три часа.



