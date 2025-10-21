Встреча Трампа и Путина в Будапеште: какая страна ЕС готова допустить пролет диктатора

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В Болгарии подтвердили готовность предоставить российскому диктатору Владимиру Путину воздушный коридор, чтобы он мог добраться до Будапешта на встречу с президентом США Дональдом Трампом. С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Болгарии Георг Георгиев.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Топ-дипломат Болгарии пообщался с журналистами в кулуарах встречи министров иностранных дел Европейского Союза в Люксембурге.
Причем Георг Георгиев отметил, что пока Кремль не подавал соответствующего запроса.
Болгария не имеет границы с Венгрией. Однако обе страны граничат с Сербией, которая имеет "тесные исторические связи" с Россией, сказано в материале. Поэтому перелет через Болгарию мог бы существенно сократить путь российского диктатора.
Журналисты также отметили, что и Болгария, и Венгрия являются членами Международного уголовного суда. А он выдал ордер на арест диктатора Путина за его причастность к похищению украинских детей.
Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин планирует встречу с Дональдом Трампом в Будапеште, однако из-за санкций Евросоюза его самолет не может пролетать над большинством стран Европы. Об этом говорится в материале Air Live.
По данным издания, вероятный маршрут пройдет через турецкое и сербское воздушное пространство, что увеличит продолжительность полета примерно на три часа.