Зустріч Трампа та Путіна у Будапешті: яка країна ЄС готова допустити проліт диктатора

У Болгарії підтвердили готовність надати російському диктатору Володимиру Путіну повітряний коридор, щоб він міг дістатися Будапешта на зустріч із президентом США Дональдом Трампом. З відповідною заявою виступив Міністр закордонних справ Болгарії Георг Георгієв.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Топ-дипломат Болгарії поспілкувався з журналістами у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу у Люксембурзі.

"Коли докладаються зусилля для того, щоб досягти миру, і якщо умовою для цього є проведення такої зустрічі, то найлогічніше, щоб така зустріч була організована всіма можливими способами. Як можна провести зустріч, якщо один із учасників не може на неї приїхати?", – сказав болгарський міністр.

Причому Георг Георгієв зазначив, що поки що Кремль не подавав відповідного запиту.

Болгарія не має кордону з Угорщиною. Однак обидві країни межують із Сербією, яка має "тісні історичні зв'язки" з Росією, сказано у матеріалі. Тому переліт через Болгарію міг би значно скоротити шлях російського диктатора.

"Єдиний інший маршрут, який не передбачає прольоту над повітряним простором ЄС чи України, передбачає проліт над Середземним морем, а потім над Чорногорією чи Албанією, перш ніж досягти Будапешта через Сербію", – пояснює видання.

Журналісти також наголосили, що і Болгарія, і Угорщина є членами Міжнародного кримінального суду. А він видав ордер на арешт диктатора Путіна за його причетність до викрадення українських дітей.

За даними видання, ймовірний маршрут пройде через турецький та сербський повітряний простір, що збільшить тривалість польоту приблизно на три години.



