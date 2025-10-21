logo

Кремль заговорил о "неподготовленной" встрече: почему Путин передумал лететь в Будапешт
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль заговорил о "неподготовленной" встрече: почему Путин передумал лететь в Будапешт

В ЦПД считают, что Путин боится ехать в Будапешт и ищет возможности избежать встречи с Трампом в ближайшем времени

21 октября 2025, 10:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Кремле подтвердили, что встреча главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио отложена и озвучили свою причину. Однако в ЦПД убеждены, что российский диктатор Путин похоже боится ехать в Будапешт. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Telegram руководителя ЦПД Андрея Коваленко.

Кремль заговорил о "неподготовленной" встрече: почему Путин передумал лететь в Будапешт

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Так, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя сообщение о переносе переговоров заявил, что встреча Лаврова и Рубио якобы требует дополнительной подготовки.

По его словам, "нельзя отложить то, о чем не было договоренности".

В свою очередь руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что российский диктатор Владимир Путин, скорее всего, боится ехать в столицу Венгрии на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

"Похоже Путин боится ехать в Будапешт", — написал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — надежды президента США Дональда Трампа на скорую встречу с главой Кремля Владимиром Путиным в Будапеште могут так и не осуществиться. Причина в позиции Кремля по вопросу завершения войны в Украине. Об этом сообщает CNN.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Болгарии подтвердили готовность предоставить российскому диктатору Владимиру Путину воздушный коридор, чтобы он мог добраться до Будапешта на встречу с президентом США Дональдом Трампом. С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Болгарии Георг Георгиев.

Топ-дипломат Болгарии пообщался с журналистами в кулуарах встречи министров иностранных дел Европейского Союза в Люксембурге.




Источник: https://t.me/akovalenko1989/9937
