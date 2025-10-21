Кремль заговорил о "неподготовленной" встрече: почему Путин передумал лететь в Будапешт

В Кремле подтвердили, что встреча главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио отложена и озвучили свою причину. Однако в ЦПД убеждены, что российский диктатор Путин похоже боится ехать в Будапешт. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Telegram руководителя ЦПД Андрея Коваленко.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Так, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя сообщение о переносе переговоров заявил, что встреча Лаврова и Рубио якобы требует дополнительной подготовки.

По его словам, "нельзя отложить то, о чем не было договоренности".

В свою очередь руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что российский диктатор Владимир Путин, скорее всего, боится ехать в столицу Венгрии на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

"Похоже Путин боится ехать в Будапешт", — написал он.

