Кремль заговорив про готовність до угоди миру: що пообіцяв Ердогану Путін

Ткачова Марія
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, у ході якої сторони обговорили війну проти України та поточні дипломатичні ініціативи. Про це повідомляє Кремль.
Путін готовий до обговорень «мирного плану США»
За інформацією російської сторони, Путін прокоментував американський "мирний план" щодо України. Він заявив, що пропозиції США, "у тій редакції, яку Москва бачила", нібито збігаються з тезами, які раніше обговорювалися на російсько-американській зустрічі в Алясці. Путін також додав, що ці пункти "можуть стати основою для остаточного врегулювання" — заяву, яку експерти розглядають як спробу нав’язати вигідний Кремлю формат перемовин.
Ердоган зі свого боку заявив про намір Туреччини й надалі сприяти дипломатичним зусиллям і підтвердив готовність знову надати Стамбул як майданчик для можливих переговорів.
Туреччина традиційно позиціонує себе як посередник у питанні війни, однак останнім часом Анкара посилює контакти з Росією на фоні американських ініціатив.