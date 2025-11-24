logo_ukra

BTC/USD

88710

ETH/USD

2958.79

USD/UAH

42.37

EUR/UAH

48.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Кремль заговорив про готовність до угоди миру: що пообіцяв Ердогану Путін
commentss НОВИНИ Всі новини

Кремль заговорив про готовність до угоди миру: що пообіцяв Ердогану Путін

Ердоган поговорив із Путіним про «мирний план» США: Кремль заявляє про готовність до обговорення

24 листопада 2025, 15:34
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, у ході якої сторони обговорили війну проти України та поточні дипломатичні ініціативи. Про це повідомляє Кремль.

Кремль заговорив про готовність до угоди миру: що пообіцяв Ердогану Путін

Путін готовий до обговорень «мирного плану США»

За інформацією російської сторони, Путін прокоментував американський "мирний план" щодо України. Він заявив, що пропозиції США, "у тій редакції, яку Москва бачила", нібито збігаються з тезами, які раніше обговорювалися на російсько-американській зустрічі в Алясці. Путін також додав, що ці пункти "можуть стати основою для остаточного врегулювання" — заяву, яку експерти розглядають як спробу нав’язати вигідний Кремлю формат перемовин.

Ердоган зі свого боку заявив про намір Туреччини й надалі сприяти дипломатичним зусиллям і підтвердив готовність знову надати Стамбул як майданчик для можливих переговорів.

Туреччина традиційно позиціонує себе як посередник у питанні війни, однак останнім часом Анкара посилює контакти з Росією на фоні американських ініціатив.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Україна створила власні балістичні ракети FP-7 і FP-9: що про них відомо та чим вони відрізняються від російських С-400.

Українська компанія Fire Point завершила розробку двох нових балістичних ракет — FP-7 та FP-9. Вони зовні нагадують російські ракети комплексу С-400, однак мають абсолютно іншу конструкцію всередині. Про це повідомляє Defense Express, який проаналізував технічні особливості нової української зброї. За планом, обидві ракети мають пройти кодифікацію до кінця року, що відкриє шлях для їхнього постачання до війська.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/news_kremlin/6689
Теги:

Новини

Всі новини