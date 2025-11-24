Кремль заговорив про готовність до угоди миру: що пообіцяв Ердогану Путін

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, у ході якої сторони обговорили війну проти України та поточні дипломатичні ініціативи. Про це повідомляє Кремль.

Путін готовий до обговорень «мирного плану США»

За інформацією російської сторони, Путін прокоментував американський "мирний план" щодо України. Він заявив, що пропозиції США, "у тій редакції, яку Москва бачила", нібито збігаються з тезами, які раніше обговорювалися на російсько-американській зустрічі в Алясці. Путін також додав, що ці пункти "можуть стати основою для остаточного врегулювання" — заяву, яку експерти розглядають як спробу нав’язати вигідний Кремлю формат перемовин.

Ердоган зі свого боку заявив про намір Туреччини й надалі сприяти дипломатичним зусиллям і підтвердив готовність знову надати Стамбул як майданчик для можливих переговорів.

Туреччина традиційно позиціонує себе як посередник у питанні війни, однак останнім часом Анкара посилює контакти з Росією на фоні американських ініціатив.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Україна створила власні балістичні ракети FP-7 і FP-9: що про них відомо та чим вони відрізняються від російських С-400.





Українська компанія Fire Point завершила розробку двох нових балістичних ракет — FP-7 та FP-9. Вони зовні нагадують російські ракети комплексу С-400, однак мають абсолютно іншу конструкцію всередині. Про це повідомляє Defense Express, який проаналізував технічні особливості нової української зброї. За планом, обидві ракети мають пройти кодифікацію до кінця року, що відкриє шлях для їхнього постачання до війська.

